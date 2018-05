06:00 Uhr

Zugunglück mit zwei Toten: Fahrdienstleiter festgenommen

Das Zugunglück bei Aichach mit zwei Toten ist laut Polizei wohl auf menschliches Versagen zurückzuführen. Der Fahrdienstleiter wurde vorläufig festgenommen.

Nach dem Zugunglück bei Aichach mit zwei Toten geht die Polizei von menschlichem Versagen als Unglücksursache aus. Der 24 Jahre alte Fahrdienstleiter wurde wegen des dringenden Verdachts der fahrlässigen Tötung vorläufig festgenommen, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Nord am Dienstagvormittag mit. Die Staatsanwaltschaft Augsburg prüfe aktuell, ob ein Haftbefehl beim Amtsgericht Augsburg beantragt wird und ermittle vor Ort. Im Laufe des Vormittags soll zudem ein Gutachter die Unfallstelle untersuchen.

Zwei Tote und 14 Verletzte bei Zugunglück in Aichach

Das Zugunglück ereignete sich am Montagabend um etwa 21.15 Uhr rund 700 Meter vom Aichacher Bahnhof entfernt. Nach Angaben der Polizei fuhr ein Personenzug der Bayerischen Regiobahn aus Richtung Augsburg auf Gleis 2 ein. Dort stieß er frontal mit einem stehenden Güterzug zusammen, der allerdings nicht beladen war.

17 Bilder Regiobahn fährt in Güterzug: Schweres Zugunglück bei Aichach Bild: Matthias Balk

Der 37 Jahre alte Lokführer des Personenzugs und eine 73 Jahre alte Passagierin starben bei dem Unfall. 14 weitere Menschen wurden verletzt - einer davon schwer, und zwei mittelschwer. Bei den Verletzten handelt es sich laut Polizei um Fahrgäste des Personenzugs.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit etwa 240 Einsatzkräften vor Ort. Bis 23.30 Uhr konnten die Verletzten alle aus dem Personenzug befreit werden. Die Unglücksstelle war für Rettungswagen gut zu erreichen. Für Angehörige der Opfer wurde im Landratsamt Aichach eine zentrale Betreuungsstelle eingerichtet.

Landrat Klaus Metzger dankte am Abend den Einsatzkräften für die "professionelle Arbeit". Sein Lob galt außerdem den Anwohnern, die sofort Hilfe angeboten und Garagen zum kurzzeitigen Unterbringen der Verletzten zur Verfügung gestellt hätten.

Räumung der Unglücksstelle dauert wohl bis zum Nachmittag

Nach Angaben von Polizei-Sprecher Michael Jakob dauert die Räumung der Unglücksstelle voraussichtlich bis Dienstagnachmittag an. "Genauigkeit geht hier vor Schnelligkeit", sagte er in der Nacht. Auf der Bahnstrecke Augsburg-Ingolstadt ist laut DB Regio zwischen Radersdorf und Dasing ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden (ausführlich: Was Bahnreisende nach dem Zugunglück wissen müssen ). Auch der Bahnhofsbereich in Aichach sei noch gesperrt.

Am Abend war die Regiobahn auf einen stehenden Güterzug aufgefahren. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Während die Bergung läuft, haben Sachverständige der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten zudem rund 15 Passagiere der Regiobahn, die nach dem Unfall offenbar unverletzt nach Hause gegangen waren, sich dringend zu melden (0821/323-3810).

BRB-Geschäftsführer spricht von tragischem Unglück bei Aichach

Der Geschäftsführer der Bayerischen Regiobahn (BRB), Bernd Rosenbusch, sprach am Dienstagmorgen an der Unglücksstelle von einem "tragischen Unglück". "Wir sind mit den Gedanken bei den Opfern und Verletzten". Es sei nun wichtig, dass die Staatsanwaltschaft das Unglück intensiv aufarbeite.

Zur Ursache konnte er zunächst nichts sagen. Kripo und Staatsanwaltschaft müssten den Unfallhergang untersuchen und ermitteln, welche Gleise geschaltet worden seien. "Für die Sicherheit der Weichenstellung bei der Eisenbahn ist die DB Netz zuständig." Üblicherweise fahre ein Zug mit maximal Tempo 80 in einen Bahnhof ein."Wir gehen davon aus, dass normal gebremst wurde", so der BRB-Vertreter. Im Aichacher Fall sei es die besondere Tragik, dass der BRB-Triebwagen zuvor eine Kurve durchfahren musste. Der Bremsweg sei sehr gering gewesen.

Schwere Zugunglücke in Bayern 1 / 7 Zurück Vorwärts 8. Juni 1975: Im Oberland Schaftlach und Warngau sterben an dem strahlenden Frühsommersonntag 43 Menschen, mehr als 100 werden verletzt. Es ist eines der schwersten Zugunglücke in der deutschen Nachkriegsgeschichte - und es ist amtlicherseits programmiert. Der Sommerfahrplan sieht einen zusätzlichen Zug für die Sonntags-Ausflügler vor. Damit muss es auf der eingleisigen Strecke zwischen Schaftlach und Warngau einen Zusammenstoß geben. Niemand bemerkt das. Und an den Bahnhöfen passiert offenbar ein fataler Fehler: Die Bahnbediensteten lassen die Züge abfahren und melden sie erst dann beim jeweils anderen Fahrdienstleiter an.

24. April 1992: Ein Güterzug entgleist auf der Strecke Stuttgart-München in Höhe Augsburg-Hochzoll. Ein Waggon kippt um. Hunderte Liter der leichtentzündlichen Flüssigkeit Amylpropionat laufen aus. Dennoch geht der Unfall glimpflich aus, ein größerer Umweltschaden bleibt aus.

18. Februar 1999: In Immenstadt im Allgäu stößt ein Intercity-Zug mit einem InterRegio zusammen. Zwei Menschen kommen ums Leben, etwa 20 werden verletzt.

22. Juni 2001: Ein schwarzer Tag für den bayerischen Schienenverkehr. Bei zwei Unglücken an Bahnübergängen sterben 7 Menschen, mindestens 44 werden verletzt. In der Nähe von Vilseck-Gressenwöhr in der Oberpfalz rast ein Regionalzug in einen Lastwagen der US-Armee. Der Lokführer, der Lkw-Fahrer und ein Zugfahrgast sterben. Elf Stunden später rammt ein Regionalzug an der Strecke Donauwörth-Dillingen in Tapfheim ein Auto. Ein Ehepaar und zwei Kinder in dem Wagen sterben.

6. November 2015: Am Bahnübergang in Freihung in der Oberpfalz kommen zwei Menschen ums Leben, vier werden verletzt. Ein Lkw, der einen Militär-Lastwagen auf dem Tieflader transportierte, war an dem Bahnübergang hängengeblieben und von dem Zug gerammt worden.

9. Februar 2016: Bei Bad Aibling prallten zwei Züge frontal aufeinander. Zwölf Menschen sterben, 89 weitere Fahrgäste erleiden zum Teil schwere Verletzungen. Zu dem Unglück kommt es, weil der zuständige Fahrdienstleiter von seinem Smartphone abgelenkt ist und wohl in Folge dessen Signale falsch stellte. Er wird wegen fahrlässiger Tötung, Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt.

7. Mai 2018: Kurz vor dem Bahnhof Aichach fährt ein Personenzug in einen nicht beladenen Güterzug. Der Lokführer des Personenzugs und ein Fahrgast kommen ums Leben. 14 Personen werden bei dem Unfall verletzt.

Bereits beim schweren Zugunglück von Bad Aibling im Februar 2016 war eine BRB-Tochter, die Meridian, betroffen. Der Fehler damals lag beim Fahrdienstleiter. Rosenbusch betonte: "Wir wissen, dass wir unsere Leute gut ausbilden." Der getötete Lokführer sei ein erfahrener, zuverlässiger Mitarbeiter gewesen.

Die Regiobahn möchte nun als nächstes mit den Betroffenen und ihren Angehörigen in Kontakt treten. "Wir wollen Gespräch anbieten", sagte Rosenbusch. Sobald die Unfallstelle von Kripo und Staatsanwaltschaft freigegeben werden, wird die Regiobahn mit der Bergung des Zuges beginnen. Dazu wird laut Rosenbusch eine Notachse untergeschoben und das Fahrzeug auf diese Weise abgeschleppt. Der Triebwagen ist vor allem im vorderen Bereich stark beschädigt. Der Lokführer war massiv eingeklemmt worden. Der betroffene Güterzug, der Holzstämme nach Unterbernbach (Kühbach) transportiert hatte, gehört laut Rosenbusch einer Salzburger Firma.

Am Morgen nach dem Zugunglück ist es ruhig am Bahnhof Aichach

In den Morgenstunden war es am Dienstag noch ruhig am Aichacher Bahnhof. Die inzwischen abgesperrte Unglücksstelle liegt etwa 700 Meter vom Bahnhof entfernt in Richtung Dasing. Vor dem Flatterband formierten sich Journalisten und Fernsehteams. Auch im Bahnhofsbereich war es ruhig. Mehrere Menschen warteten vor Ort auf die Busse des Schienenersatzverkehrs. Zum Teil haben sie erst am Morgen vom Unglück erfahren. Verspätungen nahmen die meisten von ihnen gelassen in Kauf.

Rund 240 Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk waren vor Ort im Einsatz. Bild: Erich Echter

Ein Aichacher, der nach Augsburg zur Arbeit musste, war gleich erst eine Stunde später gekommen, warten musste er dennoch. Er denkt an die Betroffenen, wie er sagte: "Man ist betroffen. Die Menschen tun einem total leid. Das zeigt, wie schnell das Leben vorbei sein kann."

Weitere Zugunfälle in Bayern

Am Montag gab es noch weitere Zugunfälle in Bayern. In Seeshaupt in Oberbayern stießen auf einem Bahnübergang ein Auto und ein Zug zusammen. Zwei Menschen starben. Im Kreis Günzburg wurde ein Autofahrer verletzt, der mit seinem Wagen auf die Gleise geraten war. jca, bac, sge, drs

