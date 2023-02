Affing/Friedberg

vor 17 Min.

Neue Aktivitäten am Flughafen Augsburg: Wie kommt das an im Umland?

Zu 75 Prozent liegt der Augsburger Flughafen auf Affinger Flur. Dort wird mit Aufmerksamkeit beobachtet, was sich am Airport tut.

Plus Am Flughafen weht ein neuer Wind, seit der neue Geschäftsführer da ist. Seine Gesprächsbereitschaft kommt gut an. Trotzdem sind Affing und Friedberg auf der Hut.

Von Carmen Jung Artikel anhören Shape

Zwischen dem Augsburger Flughafen und dem Umland herrschte oft dicke Luft. Aktuell ist die Lage ziemlich entspannt. Der neue Geschäftsführer Maximilian Hartwig ist um gutes Einvernehmen bemüht. Zugleich tut er das, wofür er da ist: neue Geschäftsfelder erschließen. Wie kommt das an in Affing und Friedberg?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen