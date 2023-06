Affing

vor 32 Min.

Nach Unfalltod des Sohnes kritisiert der Vater Kosten für neuen Baum

Blumen, Kreuz und Kerzen erinnern an den Unfalltod eines 27-Jährigen zwischen Haunswies und Affing. Für Schäden am Baum bekommt der Landkreis Geld von der Versicherung.

Plus Ein 27-Jähriger prallt mit seinem Auto bei Affing gegen einen Baum und stirbt. Der Landkreis berechnet der Versicherung eine Ersatzpflanzung. Was den Vater daran ärgert.

Von Carmen Jung Artikel anhören Shape

Den Vater lässt dieser Spitzahorn nicht mehr los. Mit seiner Frau kommt er jede Woche her. Hier ist ihr Sohn im Alter von nur 27 Jahren ums Leben gekommen. Am 9. November 2022 prallte er mit seinem Auto an den Baum an der Kreisstraße zwischen Haunswies und Affing. Der Ahorn ist für den 60-jährigen Vater Gedenkort, aktuell aber Anlass für Ärger – darüber, dass dieser Baum der Kfz-Haftpflichtversicherung seines Sohnes viel Geld kostet.

Der Baum hat den Aufprall des Autos augenscheinlich bislang gut überstanden. Dass die Versicherung zahlen muss für Schäden daran und einen eventuellen Ersatz, sollte dieser später eingehen, kann der 60-Jährige aus Gersthofen nachvollziehen. Was ihn jedoch ärgert, sind die Kosten von 5700 Euro, die der Landkreis Aichach-Friedberg dafür in Rechnung stellt. Das hält er für völlig überzogen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen