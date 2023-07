Nach Unfall bei Aichach-West: B300 ist wieder frei befahrbar

Auf der Bundesstraße B300 bei Aichach-West ist ein Auto von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer wird in die Uniklinik gebracht, die Straße ist wieder frei.

Die Sperrung der Bundesstraße B300 nach einem Unfall bei Aichach-West ist aufgehoben. Das berichtet die Polizei. Ein Autofahrer war dort gegen 12.30 Uhr von der Straße abgekommen.

Der Fahrer war eingeklemmt, konnte laut Polizei aber mittlerweile befreit werden. Der Mann wurde verletzt, schwebt laut Polizei aber nicht in Lebensgefahr. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in die Uniklinik in Augsburg.

Sperrung der B300 bei Aichach ist aufgehoben

Die B300 war zwischen Aichach-West (Tränkmühle) und Aichach-Süd gesperrt. Die Sperrung ist nun wieder aufgehoben, so die Polizei. Zur Unfallursache konnte sie noch nichts sagen. Wir berichten, wenn nähere Informationen vorliegen. (bac)