Bluttat in Aichach: Das Obduktionsergebnis des toten Ehemanns liegt vor

Der Leichnam des 50-jährigen Mannes ist obduziert. Das Ergebnis gibt Aufschluss über den Hergang der tödlichen Auseinandersetzung. Es bestätigt eine erste Annahme.

Nach der tödlichen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau am Montag in Aichach ermittelt die Kriminalpolizei Augsburg wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Der 50-jährige Ehemann erlag noch vor Ort seinen schweren Schnittverletzungen. Die schwerst verletzte Frau kam ins Krankenhaus und wurde notoperiert. Sie war am Dienstag außer Lebensgefahr. Jetzt liegt das Obduktionsergebnis vom Leichnam des Mannes vor.

Nach den ersten Erkenntnissen ging die Polizei am Dienstag davon aus, dass der Mann mehrmals mit einem Messer auf seine Ehefrau eingestochen hat. Diese sei aus dem Anwesen geflüchtet und, so die Pressestelle des Polizeipräsidiums, mit dem Notarzt ins Krankenhaus gebracht worden. Nach einer Notoperation sei sie zwar mittlerweile außer Lebensgefahr, zu dem Vorfall habe sie aber noch nicht vernommen werden können, erklärte Pressesprecher Siegfried Hartmann auf Anfrage unserer Redaktion.

Tödlicher Streit in Aichach: Ehemann stirbt trotz Reanimationsversuchen

Daran hat sich bislang nichts geändert. Momentan ist nicht zu sagen, wann die schwer verletzte Frau vernehmungsfähig sein wird. Das erklärt Marion Liebhardt von der Pressestelle des Polizeipräsidiums am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion.

Die Polizei war am Montag kurz vor 13 Uhr von einer Nachbarin gerufen worden. Die Auseinandersetzung fand laut Polizei im Haus der Eheleute statt. Andere Personen seien zu keiner Zeit in Gefahr gewesen, hieß es. Die Beamten fanden die Frau offenbar mit schweren Stichverletzungen vor.

Als die Polizei eintraf, hielt sich der Mann mutmaßlich noch im Haus auf. Er sei aber kurze Zeit später mit augenscheinlich schweren Schnittverletzungen im Außenbereich gefunden worden, teilte die Pressestelle mit. Trotz unmittelbarer Versorgung durch die Polizei und der Reanimation durch den Notarzt starb der Mann kurz darauf.

Die Polizei war am Montag davon ausgegangen, dass sich der Ehemann seine Verletzungen selbst zugefügt habe. "Die Tatausführung dürfte vom Ehemann ausgegangen sein", hieß es in der ersten Stellungnahme eines Polizeisprechers gegenüber unserer Redaktion. Darauf deutete ihm zufolge auch die erste Aussage der Frau hin, die vor der Fahrt ins Krankenhaus noch kurz ansprechbar war.

Genaueres sollte nun die Obduktion klären, die am Dienstag durchgeführt wurde. Davon erhofften sich die Ermittler konkrete Hinweise auf die Todesursache und auf die Herkunft der Schnittverletzungen beim Ehemann. Diese Hoffnungen haben sich erfüllt. Am Mittwoch lagen die Ergebnisse vor. Laut Marion Liebhardt von der Pressestelle steht nun fest, dass sich der Mann die Schnittverletzungen selbst mit einem Messer beigebracht hat. An diesen Verletzungen sei er auch gestorben.

Schon am Dienstag hatte Pressesprecher Hartmann festgestellt: "Derzeit bestehen aber am bislang bekannten Tathergang keine begründeten Zweifel, von einem Fremdverschulden oder einer Beteiligung anderer Personen wird aktuell nicht ausgegangen."