Die Krieger- und Soldatenkameradschaft Aichach feiert Jubiläum

Aichach

Die Krieger- und Soldatenkameradschaft Aichach feierte am Sonntag ihr 150-jähriges Bestehen. Vorsitzender Georg Schmid legte am alten Kriegerdenkmal von 1898 an der Stadtpfarrkirche einen Kranz nieder.

Plus Zu ihrem Jubiläum empfängt die Krieger- und Soldatenkameradschaft Aichach viele Gäste. Die Redner betonen, warum der Verein auch heute noch wichtig ist.

Ihr 150. Gründungsjubiläum feierte am Sonntag die Krieger- und Soldaten-Kameradschaft Aichach. Mit ihr feierten zehn Vereine aus dem Stadtgebiet Aichach, aus Kühbach, Friedberg und Altomünster. Im Laufe der 150 Jahre hatte es wegen unterschiedlicher Auffassungen und strenger Vereinsstatuten vier unterschiedliche Kriegervereine in der Stadt gegeben. Beim Festakt im Gasthaus Specht erinnerte Vorsitzender Georg Schmid nun daran, wie sich die vier Vereine am 21. August 1954 einigten und zu einem Verein unter dem Namen „Krieger- und Soldaten-Kameradschaft Aichach 1873“ zusammenschlossen.

Bevor aber zünftig gefeiert wurde, zogen die Gastvereine, Bürgermeister Klaus Habermann, sein Stellvertreter Josef Dußmann und Mitglieder des Vereins angeführt von der Aichacher Stadtkapelle zur Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Hier wartete bereits Stadtpfarrer Herbert Gugler, um einen Gottesdienst für die gefallenen und verstorbenen Mitglieder zu feiern.

