Die Stadt zahlt mit für das Technologietransferzentrum

Plus Aichach leistet mit dem Landkreis Aichach-Friedberg die Anschubfinanzierung für die Hochschulaußenstelle bei Züblin Timber. Sie tragen fünf Jahre lang die Miete.

Der Aichacher Stadtrat unterstützt es, dass in der Stadt ein Technologietransferzentrum (TTZ) bei Züblin Timber aufgebaut wird. Die Stadt teilt sich ab 2024 die Mietkosten für fünf Jahre mit dem Landkreis Aichach-Friedberg. Dem hat nach dem Kreistag am Donnerstag auch der Stadtrat zugestimmt. Mit dieser Anschubfinanzierung erfüllen Stadt und Kreis eine Voraussetzung für die Einrichtung des TTZ.

Den Zuschlag für das TTZ in Aichach hatten der bayerische Ministerrat und Wissenschaftsminister Markus Blume der Kreisstadt Aichach im April erteilt. Das TTZ soll Unternehmen mit anwendungsnahen Lösungen bei der Digitalisierung von Planungs- und Herstellungsprozessen im Bauwesen und beim Umsetzen von Nachhaltigkeitsaspekten unterstützen.