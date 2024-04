Bier en "Maß": Wo im Bierzeltmonat Mai die Krüge gestemmt werden können

Plus Sechs Feste im Kreisnorden kommen im feuchtfröhlichen Mai mit einem Bierzelt daher. Was wird wo gefeiert? Wir geben einen Überblick.

Schüttelt die Dirndl aus und zieht die Lederhosen an: Ob Jubiläen, Brauereifest oder neues Feuerwehrhaus, der Mai bläst zum großen Bierzeltmarathon im Norden des Wittelsbacher Landes. Von Baar bis Sielenbach und von Aindling bis Kühbach, kein Wochenende muss dieses Jahr ohne Bierzelt auskommen und verwandelt den Mai in den Bierzeltmonat. Ihren Anteil daran haben unter anderem ein Burschenverein und zwei Brauereien, die sich auf den Mai freuen – und mit Tausenden Besuchern rechnen.

Los geht es direkt am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, in Sielenbach. Der hiesige Katholische Burschenverein feiert fünf Tage lang bis einschließlich 5. Mai sein 100-jähriges Bestehen – und zieht mit großem Engagement auf die Vorbereitungszielgerade ein. "Wir sind ein großer Verein mit vielen motivierten jungen Leuten", sagt Vereinsvorsitzender Kilian Breitsameter. Diese ließen sich etwas ganz Besonderes einfallen: Für die Festwoche drehten die Sielenbacher Burschen ein Werbevideo im Stile einer amerikanischen Biermarkenwerbung – Flugzeugaufnahmen inklusive.