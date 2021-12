Corona-Sonderimpfaktionen ohne Anmeldung in Aichach-Friedberg

In der ersten Woche im neuen Jahr bietet das Impfzentrum an zahlreichen Orten im Landkreis Aichach-Friedberg Corona-Impfungen ohne Terminvereinbarung an.

Das neue Jahr startet im Landkreis Aichach-Friedberg mit zahlreichen Sonderimpfaktionen, bei denen spontan eine Corona-Impfung ohne vorherige Anmeldung möglich ist. Das teilt das Landratsamt mit. Die Aktion wird von den mobilen Teams des Impfzentrums organisiert. Geimpft werden alle Personen, die mindestens 30 Jahre alt sind, mit dem Impfstoff von Moderna. Sowohl Erst- als auch Zweit- und Auffrischungsimpfungen sind möglich. Die Impfaktionen laufen von Sonntag, 2. Januar, bis Donnerstag, 6. Januar. Das sind die Orte, an denen geimpft wird.

Am Sonntag, 2. Januar, wird von 10 bis 16.45 Uhr in Aichach im Pfarrzentrum St. Michael, Schulstraße 8, geimpft. Am darauffolgenden Tag ist das Impfteam zur gleichen Zeit am Rathaus in Aindling, Marktplatz 1. Dienstag und Mittwoch findet die Sonderimpfaktion von 10 bis 16.45 Uhr im Pfarrzentrum St. Jakob in der Pfarrstraße 1 in Friedberg statt. Die Sonderimpfaktionen enden am Donnerstag in der Mehrzweckhalle in Mering, Luitpoldstraße 8. Dort wird von 11 bis 17.45 Uhr geimpft.

Terminvereinbarung für die Impfzentren in Dasing und Kissing möglich

Wer seine Erstimpfung bei einer dieser Sonderimpfaktionen erhält, kann nach vier bis sechs Wochen die Zweitimpfung im Impfzentrum erhalten, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes. Um eine Auffrischungsimpfung zu erhalten muss die Zweitimpfung mindestens drei Monate zurückliegen. Zur Impfung muss lediglich ein Personalausweis und – wenn vorhanden – ein Impfpass mitgebracht werden. Bei der Zweit- und Auffrischungsimpfung müssen allerdings die vorangegangenen Impfungen nachgewiesen werden. Außerdem bittet das Landratsamt darum, dass man sich vorab auf: www.impfzentrum.bayern zu registrieren, ohne einen Impftermin zu vereinbaren – falls noch nicht geschehen.

Am Donnerstag, 30. Dezember, wurden außerdem weitere Termine in den beiden Impfzentren in Dasing und Kissing freigeschalten. Ab sofort können auch 12- bis 17-Jährige eine Auffrischungsimpfung in den Impfzentren erhalten. Sind die Impfpatienten noch keine 16 Jahre alt, muss mindestens ein Sorgeberechtigter mit in das Impfzentrum kommen.

Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt auf 168,8

Nach zwei Tagen, an denen die Diskrepanz zwischen den Infektionszahlen in Aichach-Friedberg beim Robert-Koch-Institut (RK) und beim Landratsamt besonders groß war, nähern sich die Werte nun wieder aneinander an. Am Donnerstag meldet das RKI eine Corona-Inzidenz von 168,9. Am Mittwoch lag der Wert bei 135,5. Laut Landratsamt wurden in den vergangenen sieben Tagen 243 neue Corona-Infektionen im Wittelsbacher Land festgestellt, darunter 46 in Aichach, 34 in Friedberg, 19 in Mering und elf in Kissing. Insgesamt steigt die Zahl derjenigen, die seit März 2020 positiv auf Corona getestet wurden auf 11.454. Die Zahl der Todesfälle bleibt stabil bei 126. Einen neuen Corona-Fall gab es am Gymnasium in Mering. An den Kliniken an der Paar wurden am Donnerstag 17 Corona-Patienten stationär behandelt. Davon mussten sechs intensiv-medizinisch betreut werden.