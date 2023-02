Endlich wieder Fasching! Wir suchen die schönsten Kostüme im Wittelsbacher Land

In diesem Jahr sind wieder große Faschingsfeiern möglich. Sie haben dafür ein besonders ausgefallenes, lustiges oder niedliches Kostüm? Schicken Sie uns Ihr Foto!

Der Fasching ist zurück im Landkreis Aichach-Friedberg – und damit auch die Gelegenheit, sich ausgiebig zu kostümieren. Bei den Kostümen sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ob klassisch als Clown, schaurig als Hexe oder in der Gruppe als ganze Packung Süßigkeiten, auf Faschingsveranstaltungen sind bereits zahlreiche bunte Inspirationen zu sehen. Wir finden: Es wird Zeit, sich wieder zu zeigen und gemeinsam Fasching zu feiern.

Auch an diesem Wochenende ist viel geboten: Freitagabend lädt etwa die Pfarreiengemeinschaft Aichach zum Pfarrfasching ins Pfarrzentrum St. Michael (20 Uhr). Am Samstag um 14 Uhr findet der Kinderball der Faschingsgesellschaft Zell ohne See in Griesbeckerzell statt, gleichzeitig der Kinderfaschingsball des ORCC in Friedberg. Samstagabend ist dann der Ball der Vereine in Bachern. Dasing, Rehling und Aindling feiern am Sonntagnachmittag einen Kinderball. Und in Baar wird am Sonntag um 16 Uhr Faschingssitzung gehalten.

Jetzt mitmachen: Wir suchen die schönsten Faschingskostüme aus dem Landkreis Aichach-Friedberg

Deswegen suchen wir die schönsten Fotos unserer Leserinnen und Leser im Faschingskostüm. Schicken Sie uns Ihr Bild an redaktion@friedberger-allgemeine.de oder redaktion@aichacher-nachrichten.de mit dem Betreff "Faschingskostüm". Einsendeschluss ist Sonntag, 19. Februar, um 20 Uhr. Welches Kostüm das schönste ist, darüber dürfen anschließend alle Leser online abstimmen. Das Voting läuft von Montag, 20., bis Sonntag, 26. Februar. Unter allen Einsendungen verlosen wir zwei 25-Euro-Gutscheine für die Landbäckerei Ihle.

Teilen Sie uns bitte zwingend mit, wer auf dem Foto zu sehen ist und wer das Bild gemacht hat, wo es entstanden ist und gerne auch, welche Geschichte Sie mit Ihrem Kostüm verbinden. War das Kostüm ein echter Spontankauf oder trägt ihr Kind vielleicht sogar die Verkleidung aus Ihrer eigenen Kindheit? Haben Sie in der Gruppe gebastelt oder sogar das ganze Kostüm selbst genäht?

Mit einer Einsendung erklären Sie sich bereit, dass das Foto in der Zeitung und online veröffentlicht werden darf. Deshalb müssen auch alle darauf abgebildeten Personen mit einer Veröffentlichung einverstanden sein. Bitte beachten Sie auch den Datenschutzhinweis.

Lesen Sie dazu auch

Übrigens: Einen Überblick aller großen Faschingsumzüge in der Region haben wir hier für Sie.