Aichach-Friedberg

vor 35 Min.

Erneute Verschiebung der FOS/BOS-Erweiterung soll Kreishaushalt entlasten

Obwohl der Platz an der FOS/BOS in Friedberg bereits jetzt knapp ist, soll die Erweiterung um zwei Jahre geschoben werden.

Plus Wie im vergangenen Jahr soll das bereits lange geplante Bauprojekt in Friedberg zwei Jahre später angegangen werden - womöglich in einer abgespeckten Variante.

Von Marina Wagenpfeil

Bereits zum zweiten Mal soll die Erweiterung der Beruflichen Oberschule (FOS/BOS) in Friedberg zur Verschiebemasse werden, um den Kreishaushalt zu entlasten. Die Mitglieder des gemeinsamen Bau- und Kreisausschusses sprachen sich in den Vorberatungen zum Haushalt 2024 dafür aus, das Bauprojekt um zwei weitere Jahre nach hinten zu schieben - also auf einen Beginn im Jahr 2027. Davon ebenfalls betroffen: der Ersatzneubau der Sporthalle in Friedberg. Die Erweiterung wurde bereits im Jahr zuvor verschoben, weil sie aufgrund von enormen Kostensteigerungen für den Kreis nicht mehr stemmbar erschienen. Vor ähnlichen Problemen steht der Kreishaushalt aufgrund zahlreicher Projekte auch für das kommende Jahr.

Als Zwischenlösung für die FOS/BOS soll es Container geben

Die Erweiterung des Landratsamtes, die Sanierung und Erweiterung der Wittelsbacher Realschule in Aichach oder die neue Fachakademie für Sozialpädagogik in Aichach - die bereits getätigten und geplanten Investitionen im Landkreis Aichach-Friedberg sind groß. Vor allem in die Schulen fließt viel Geld. Das führt jedoch in den kommenden Jahren zu einer deutlichen Verschuldung. Im ersten Etatentwurf, den Kreiskämmerer Michael Haas Anfang November vorstellte, war von einer Gesamtverschuldung von rund 115 Millionen Euro bis Ende 2027 die Rede - zu viel für die Kreistagsmitglieder. Deshalb sollten die einzelnen Fachbereiche für die Vorberatungen in den Ausschüssen Einsparpotenziale aufzeigen.

