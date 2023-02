Aichach-Friedberg

vor 18 Min.

Gefährdet die Krankenhausreform die Versorgung in Aichach-Friedberg?

Die bisherigen Empfehlungen im Rahmen der Krankenhausreform könnten gravierende Auswirkungen auf die Angebote an den Krankenhäusern in Friedberg und Aichach haben.

Von Marina Wagenpfeil

Die Kosten für Medizinprodukte steigen, Fachpersonal fehlt und dann müssen die Kliniken an der Paar (Klipa) womöglich sogar noch Corona-Hilfen an den Freistaat zurückzahlen, obwohl die finanziellen Defizite ohnehin bereits groß sind. Die derzeitige Situation der Krankenhäuser in Aichach und Friedberg könnte leichter sein. Nun kommt auch noch die Unsicherheit hinzu, wie es langfristig weitergeht. Denn die bisherigen Empfehlungen im Rahmen der vom Bund geplanten Krankenhausreform könnten gravierende Auswirkungen auf die Standorte und das medizinische Angebot vor Ort haben. Politiker und Klinik-Verantwortliche hegen die Befürchtung, dass dadurch nur noch eine absolute Basisversorgung in Aichach und Friedberg möglich sein wird, deren Krankenhäuser den Menschen im Landkreis sehr am Herzen liegen.

