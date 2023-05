Aichach-Friedberg

Halbstundentakt auf Paartalbahn an Samstagen kommt jetzt doch

Auf der Paartalbahn wird ab dem Fahrplanwechsel am 11. Juni auch an Samstagen ein Halbstundentakt in beiden Richtungen zwischen Aichach und Friedberg angeboten. Das sind jeweils 15 zusätzliche Fahrten.

Plus S-Bahn-ähnlicher Verkehr am Samstag wird zum "kleinen" Fahrplanwechsel am 11. Juni umgesetzt. Warum sich die ÖPNV-Verbesserung um ein halbes Jahr verzögert hat.

Von Christian Lichtenstern

Im Dezember, als die Absage im Wittelsbacher Land unvermittelt aufschlug, war die Enttäuschung groß. Bei Fahrgästen, Kommunalpolitik und beim Verkehrsunternehmen selbst. Jetzt kommt der Halbstundentakt auf der Paartalbahn an Samstagen in beiden Richtungen zwischen Aichach und Augsburg doch – mit einer Verzögerung von einem halben Jahr. Laut einer Mitteilung des CSU-Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko vom Freitagnachmittag wird die Verbesserung des ÖPNV-Angebots im Landkreis zum "kleinen" Fahrplanwechsel am Sonntag, 11. Juni, also in zwei Wochen, umgesetzt.

In Sachen Modernisierung hatte die Bayerische Regiobahn (BRB) im vergangenen Jahr überpünktlich geliefert: Die nagelneuen Diesel-Triebwagen sind schon seit geraumer Zeit auf der Paartalbahn unterwegs. 41 Fahrzeuge Lint der Firma Alstom ersetzten die alten Züge im Gesamtnetz Ammersee-Altmühltal. Die Triebwagen bieten mehr Komfort, Information und bessere Barrierefreiheit für die Fahrgäste. Sie sind auch leiser und umweltfreundlicher, weil sie weniger Kraftstoff verbrauchen. Bei der Kapazitätsausweitung an Samstagen auf der Strecke zwischen Aichach und Augsburg musste die BRB dagegen zum angekündigten Start passen: Die zum Fahrplanwechsel im Dezember 2022 versprochene Verbesserung wurde kurzfristig gestrichen. Die Regiobahn wolle aber so bald als möglich und "liebend gern" die 30 zusätzlichen Verbindungen anbieten, versicherte Sprecherin Annette Luckner vor einem halben Jahr auf Anfrage unserer Redaktion.

