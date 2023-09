Landkreis Aichach-Friedberg zeichnet langjährige Feuerwehrleute aus

Plus Für ihre 25- beziehungsweise 40-jährige Dienstzeit erhalten 41 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren eine Auszeichnung. Der Landrat erinnert an einen Großeinsatz.

41 aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren aus dem Landkreis Aichach-Friedberg hatte Landrat Klaus Metzger in das Kreuzgratgewölbe in Aichach eingeladen, um sie für ihre langjährige Zugehörigkeit zu ehren. Ausgezeichnet wurden Mitglieder der Feuerwehren aus Eurasburg, Ried, Kühbach, Hörmannsberg (Gemeinde Ried), Unterbernbach (Markt Kühbach), Ober-/Unterschönbach (Markt Kühbach), Rapperzell, Ruppertszell (beide Gemeinde Schiltberg) und Sainbach (Markt Inchenhofen).

Beim Trommelwirbel der Feuerwehrkapelle Mering erwies sich die Akustik im historischen Kreuzgratgewölbe des Aichacher Kreisguts als besonders eindrucksvoll. Die anwesenden Herren sind entweder seit 25 oder 40 Jahren im Feuerwehrdienst tätig. Sechs Kameraden erhielten das Abzeichen für 25 Jahre aktive Dienstzeit. 31 wurden für 40 Jahre aktiven Dienst geehrt. Metzger sprach von „Wertschätzung, die wir für die Kameraden haben“ und stellte fest: „Die Einsätze sind schwieriger geworden.“