Schulbusverkehr läuft bislang besser als im vergangenen Schuljahr

Plus Besonders in Aindling hat es im vergangenen Schuljahr Probleme gegeben. Bislang läuft es in Aichach-Friedberg größtenteils gut. Ein systemisches Problem bleibt jedoch.

Der Schulstart birgt buchstäblich alle Jahre wieder für alle Beteiligten Überraschungen und Herausforderungen ganz unterschiedlicher Art. Während sich Kinder, Lehrerinnen und Lehrer mit einer gesunden Portion Aufregung im Gepäck auf ihre Schulklasse freuen, macht sich bei vielen Eltern regelmäßig ein mulmiges Gefühl in der Magengrube breit – vor allem dann, wenn der Nachwuchs mit dem Bus zur Schule fahren muss. Eine punktuelle Abfrage einige Wochen nach dem Schulstart bei verschiedenen Schulen im nördlichen Teil des Landkreises Aichach-Friedberg zeigt: Die Probleme halten sich in diesem Jahr bislang im Rahmen. Das Problem im System hat hingegen Bestand.

In Aindling läuft es besser als zum vergangenen Schulstart

Peter Leischner, der neue Schulleiter der Kühbacher Grund- und Mittelschule, ist "nichts bekannt" von Problemen mit der Schülerbeförderung. Und auch im Deutschherren-Gymnasium in Aichach sind keine Beschwerden eingegangen, hat Livia Schleßing, die stellvertretende Schulleiterin, im Zuge einer Abfrage beim Elternbeirat herausgefunden. Dass sich die Lage in den Aindlinger Ortsteilen Pichl und Binnenbach entspannt hat, heißt es in einer Rückmeldung von Sigrid Kehlbach, der Schulleiterin der Staatlichen Realschule Affing: "Die Busse fuhren pünktlich, waren vor allem mittags zu Schuljahresanfang jedoch sehr voll. Das entzerrte sich mit Beginn des Nachmittags- bzw. Wahlunterrichts." Auch die Busse, die im vergangenen Jahr wegen Fahrermangels nicht regelmäßig aus Augsburg gekommen seien, treffen mittlerweile gemäß Fahrplan der Schule ein. Andernorts knirscht es wohl noch immer in der Schülerbeförderung, "aber es ist nicht so schlimm wie im letzten Jahr", erklärt die Aindlinger Bürgermeisterin Gertrud Hitzler auf Nachfrage.

