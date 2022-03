Damit möglichst viele mitmachen: Stadtradeln geht auch auf dem Land

Der Landkreis Aichach-Friedberg beteiligt sich zum zweiten Mal am Wettbewerb Stadtradeln. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sparen nicht allein CO₂.

Es ist das etwas andere "Radrennen": Stadtradeln setzt nicht auf Geschwindigkeit, sondern darauf, dass möglichst viele mitmachen. Die Aktion möchte Menschen anspornen, ihr Rad im Alltag regelmäßig zu benutzen. Der Wettbewerb Stadtradeln geht in diesem Jahr im Wittelsbacher Land in die zweite Runde. Bald ist Startschuss.

Von 16. Mai bis 5. Juni können alle, die im Landkreis Aichach-Friedberg wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder zur Schule gehen, daran teilnehmen. Ziel ist es laut einer Mitteilung, in drei Wochen gemeinsam möglichst viele Kilometer beruflich oder in der Freizeit zu "erradeln" und damit CO 2 zu vermeiden. An dem Wettbewerb für Kommunen zur Radverkehrsförderung und zum Klimaschutz beteiligen sich neben dem Landkreis Aichach-Friedberg auch die Städte Aichach und Friedberg sowie die Gemeinden Dasing, Inchenhofen, Mering, Ried und Steindorf.

2021 haben 1035 Radler fast sechsmal den Äquator umrundet

Im vergangenen Jahr sind 1035 Radlerinnen und Radler aus dem Wittelsbacher Land gemeinsam 232.992 Kilometer geradelt. Sie haben damit etwa 5,8-mal den Äquator umrundet. Zudem vermieden sie insgesamt 34 Tonnen CO 2 , im Vergleich zur Nutzung eines Autos. Ein willkommener Nebeneffekt sind die Entlastung des Verkehrs vor allem innerorts und die Vermeidung von Lärm und Abgasen. In Anbetracht der steigenden CO 2 -Steuer macht sich die Kostenersparnis auch im Geldbeutel bemerkbar, wie es in der Pressemitteilung des Landratsamtes heißt.

Beteiligen können sich nicht nur Erwachsene. Zeitgleich findet das Schulradeln statt, ein bayernweiter Wettbewerb. Ziel ist es, eine gesunde Abwechslung zum meist bewegungsarmen Schulalltag herzustellen und Schülerinnen und Schüler fit für das Radeln im Alltag zu machen. Mitmachen können alle Kinder und Jugendlichen sowie deren Eltern, Lehrerinnen und Lehrer und alle Angestellten der teilnehmenden Schulen. Weitere Informationen unter www.stadtradeln.de/schulradeln-bayern.

Wer will beim Stadtradeln in Aichach-Friedberg mitmachen? So funktioniert's

Im Landkreis beteiligten sich 2021 das Deutschherren-Gymnasium Aichach, das Gymnasium Mering, die Wittelsbacher-Realschule Aichach sowie die Grund- und Mittelschule Dasing und die Mittelschule Kühbach. 251 Teilnehmerinnen und Teilnehmer schafften damals 40.775 Kilometer - das ist immerhin einmal rund um den Äquator. Als positiver „Nebeneffekt“ wurden zudem knapp sechs Tonnen CO 2 vermieden. Gewinner des Schulradelns im Wittelsbacher Land war die Wittelsbacher-Realschule Aichach.

Anmeldung: Wer sich am Stadtradeln beteiligen möchte, kann sich anmelden und registrieren unter www.stadtradeln.de/registrieren. Dort müssen Radfahrerinnen und Radfahrer nur das Bundesland und die Kommune aussuchen, für die sie fahren wollen. Anschließend können sie einem bestehenden Team der Kommune beitreten oder ein neues Team gründen. (AZ)