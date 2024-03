Aichach-Friedberg

Zwei- statt sechsstufig: Das Modell der Wirtschaftsschule in Aichach

Plus Der Versuch für eine Wirtschaftsschule ab der fünften Klasse stößt auf großes Interesse. Aichach arbeitet jedoch nach einem ganz anderen Modell.

Von Christian Lichtenstern

Wie geht's weiter nach der Grundschule? Vor dieser Entscheidung stehen derzeit auch viele Viertklässler und ihre Eltern im Wittelsbacher Land: Mittelschule, Realschule oder Gymnasium? Keine Option ist dagegen die Wirtschaftsschule Aichach. Die zieht im Herbst von Pöttmes in die Kreisstadt um und wird dadurch für viele Schülerinnen und Schüler zwar attraktiver, weil sie am neuen Standort an der Berufsschule leichter zu erreichen ist. Doch die einzige Wirtschaftsschule im Landkreis Aichach-Friedberg ist nur zweistufig. Das ist ein ganz anderes Modell als die künftig auch sechsstufigen Wirtschaftsschulen.

Auf dieser Wiese östlich der Berufsschule Aichach soll die Erweiterung für Fachakademie, Kinderpflegeschule und Wirtschaftsschule gebaut werden. Foto: Erich Echter

Vor Kurzem hat das bayerische Kultusministerium den Schulversuch „5. Klasse Wirtschaftsschule“ angekündigt. Kinder können dann dort ab der fünften Klasse lernen, bislang war das frühestens erst ab der sechsten Jahrgangsstufe möglich. Damit wird der strukturelle Nachteil dieser Schulart gegenüber den sechsstufigen Realschulen ausgeglichen. Das Interesse an einem Einstieg direkt nach der Grundschule ist in Regionen mit solchen Angeboten sehr groß. Start in Aichach ist dagegen weiter mit der zehnten Klasse nach einem Abschluss an einer Mittelschule. In zwei Jahren geht es zu einer Mittleren Reife mit sehr viel Praxisbezug in Wirtschaft und Verwaltung. Die nächste zehnte Klasse beginnt ab September in der Berufsschule. Die elfte Klasse wird im Schuljahr 24/25 noch ein letztes Mal in Pöttmes beschult.

