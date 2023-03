Mann sticht offenbar auf seine Frau ein und tötet sich dann selbst

Bei einer Auseinandersetzung in Aichach wird eine 51-jährige Frau schwerst verletzt. Ihr 50-jähriger Mann fügt sich dann laut Polizei vermutlich selbst tödliche Verletzungen zu.

Eine schwere tätliche Auseinandersetzung hat sich am Montag im Zentrum Aichachs ereignet. Dabei erlitt eine 51-jährige Frau schwerste Verletzungen, ihr 50-jähriger Mann starb trotz Reanimation vor Ort. Das teilte die Einsatzzentrale der Augsburger Polizei am Montagabend auf Anfrage mit. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass der Mann auf seine Frau eingestochen hat.

Die Polizei wurde um kurz vor 13 Uhr von einer Nachbarin gerufen. Die Auseinandersetzung fand laut Polizei im Haus der mutmaßlichen Eheleute statt. Andere Personen seien zu keiner Zeit in Gefahr gewesen, hieß es. Die Beamten fanden die Frau offenbar mit schweren Stichverletzungen vor. Sie wurde sofort ins Krankenhaus gebracht und musste dort notoperiert werden. Ob sie in Lebensgefahr schwebt, konnte die Polizei bis Redaktionsschluss nicht sagen.

Polizei in Aichach findet den schwer verletzten Mann

Als die Polizei eintraf, hielt sich der Mann mutmaßlich noch im Haus auf. Wie die Einsatzzentrale mitteilte, wurde er aber kurze Zeit später mit augenscheinlich schweren Schnittverletzungen im Außenbereich gefunden. Trotz unmittelbarer Versorgung durch die Polizei und der Reanimation durch den Notarzt starb der Mann kurz darauf. Die Polizei geht nach den bisherigen Ermittlungen davon aus, dass er sich seine Verletzungen selbst zugefügt hat. "Die Tatausführung dürfte vom Ehemann ausgegangen sein", hieß es in der ersten Stellungnahme des Polizeisprechers. Darauf deutet laut Polizei auch die erste Aussage der Frau hin, die vor der Fahrt ins Krankenhaus noch kurz ansprechbar war.

Warum oder wie es zu der Auseinandersetzung der Eheleute gekommen ist, war am Montagabend noch völlig unklar. Die polizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen laufen, erklärte der Sprecher der Einsatzzentrale. Eventuell werde es am Dienstag weitere Informationen zu dem Vorfall geben. In der Aichacher Innenstadt hatte am Montag in der Mittagszeit das Heraneilen der Notarztwagen und Polizeiautos für großes Aufsehen gesorgt.