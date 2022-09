Aichach / Obergriesbach

18:15 Uhr

Seyfried tritt Amt als neuer Pfarrer in Pfarreiengemeinschaft Zegos an

Plus Die Pfarreiengemeinschaft Zegos hat seit diesem Monat einen neuen Pfarrer: den 36-jährigen Tobias Seyfried. Wie der Echsheimer, der bislang Kaplan war, sein Amt angeht.

Von Stefanie Brand Artikel anhören Shape

Pünktlich zum 1. September hat Tobias Seyfried seinen Dienst als neuer Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Zegos angetreten, zu der Zahling, Edenried, Griesbeckerzell, Obergriesbach und Sulzbach gehören. Die Amtseinführung findet am Sonntag, 18. September, ab 17 Uhr im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes in der Pfarrkirche St. Stephan in Obergriesbach statt. Sie ist der offizielle "Startschuss" in sein Amt. Doch seine Arbeit hat er bereits aufgenommen, und der gebürtige Echsheimer (Markt Pöttmes) ist nach eigener Aussage dabei, "sich einzuleben".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen