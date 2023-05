Aichach

vor 2 Min.

Technologietransferzentrum in Aichach: Aufbauarbeit beginnt sofort

Plus Mit 3,75 Millionen Euro fördert der Freistaat eine Außenstelle der Hochschule Augsburg in Aichach. Sie entsteht in einer Halle in Ecknach. Die Arbeit dort beginnt sofort.

Von Nicole Simüller Artikel anhören Shape

Mit dem geplanten Technologietransferzentrum (TTZ) erhalten Aichach und der Landkreis erstmals eine Außenstelle der Technischen Hochschule Augsburg. In der vergangenen Woche war die Zusage aus München erfolgt (wir berichteten). Am Dienstag stellten die Kooperationspartner in einer Videokonferenz weitere Details vor.

Prof. Frank Danzinger, Präsidialbeauftragter für Technologie und Innovation an der Technischen Hochschule Augsburg, machte deutlich, dass die Arbeit im neuen TTZ in Aichach unverzüglich beginnen soll. Projekte, Personal und Standort würden ab sofort aufgebaut: "Es geht los und zwar jetzt." Wann der reguläre Forschungs- und Entwicklungsbetrieb starten kann, ist noch offen. Die Internetseite des TTZ in Aichach www.hs-augsburg.de/TTZ-Aichach ist seit Dienstag freigeschaltet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen