Umfrage: Mit Gebietsreform wird Aichach schwäbisch - Ist das noch ein Thema?

Vor 50 Jahren entstand bei der Gebietsreform der Landkreis Aichach-Friedberg. Wir haben Menschen in Aichach gefragt, ob das heute noch ein Thema für sie ist.

Bis Mitte 1972 gehörte Aichach zu Oberbayern. Das änderte sich vor 50 Jahren mit der Gebietsreform: Damals entstand der heutige Landkreis Aichach-Friedberg und Aichach kam zum Regierungsbezirk Schwaben. Der Zusammenschluss der beiden bis dahin selbstständigen Kreise Aichach und Friedberg und vor allem der Wechsel der Aichacher zu Schwaben bewegte lange die Gemüter. Wir haben Passantinnen am Aichacher Stadtplatz gefragt, ob sie sich noch an die Gebietsreform erinnern beziehungsweise ob sie für sie heute noch eine Rolle spielt.

Für Rosi Winkler ist der Landkreis heute ein Ganzes. Foto: Gerlinde Drexler

Rosi Winkler aus Hausen (Markt Aindling): Ich denke nicht, dass es noch große Konkurrenz unter den beiden ehemaligen Landkreisen gibt. Sie zupfen sich vielleicht wie die Preußen und die Bayern – aber nicht ernsthaft. Für mich ist der Landkreis ein Ganzes. Ich bin vor 35 Jahren aus dem südlichen in den nördlichen Landkreis gezogen, und das war nie ein Problem. Ich besuche in Friedberg zum Beispiel Kurse, die es hier nicht gibt.

Für Rebecca Reiß spielt die Gebietsreform keine Rolle. Foto: Gerlinde Drexler

Rebecca Reiß aus Aichach: Die Gebietsreform spielt für mich keine Rolle. Ich habe es eigentlich erst mitbekommen, als das Friedberger Autokennzeichen kam. Ich habe auch Nachbarn, die tatsächlich das Kennzeichen geändert haben. Beruflich und privat habe ich vor allem im nördlichen Landkreis zu tun. In Friedberg bin ich aus Zeitgründen eher selten. Den Sonnwendtöpfermarkt dort habe ich gerne besucht.

Conny Krakowski erinnert sich noch, wie früher in der Berufsschule zwischen Aichachern und Friedbergern gestichelt wurde. Foto: Gerlinde Drexler

Conny Krakowski aus Pichl (Markt Aindling): Ich bin gebürtig aus Friedberg und kann mich noch an die Zeit erinnern, als Aichacher und Friedberger in der Berufsschule gegeneinander gestichelt haben, wer der Bessere ist. In der Ausbildungsfirma war es das Gleiche. Das war schon ein Kampf. Inzwischen ist das anders. Ich bin vor etwa 23 Jahren von Friedberg nach Aindling gezogen. Aber ich bin inzwischen öfter in Aichach als in Friedberg.

Sandra Schneller empfindet sich eher als Bayer und nicht als Schwabe. Foto: Gerlinde Drexler

Sandra Schneller aus Inchenhofen: Für mich spielt es keine Rolle, dass es mal zwei verschiedene Landkreise gewesen waren. Für mich ist es ein Landkreis. Ich empfinde mich aber eher als Bayer und nicht als Schwabe. Die Schwaben, das sind „die anderen“, also eher die Menschen in der Region Augsburg. Im südlichen Landkreis bin ich weniger unterwegs. Mal in Rohrbach zum Essen oder in Friedberg zum Einkaufen.