Voll gelaufene Keller in Zell: Ärger und spontane Versammlung am Sonntag

Der Kulturgraben an der Hofgartenstraße in Griesbeckerzell stand nach dem Unwetter vom Samstag voller Wasser. Am Badanger liefen in mehreren Häusern die Keller voll.

Plus In Griesbeckerzell laufen beim Unwetter erneut Keller voll. Am Sonntag wird eine Versammlung mit dem Bürgermeister einberufen. Er hat schlechte Nachrichten zum Kulturgraben.

Von Nicole Simüller

Das Unwetter vom Samstag sorgte auch in den Aichacher Stadtteilen Griesbeckerzell und Sulzbach für überflutete Straßen und vollgelaufene Keller. Das Dorffest in Zell wurde unterbrochen, wie Stadträtin Bettina Stief am Sonntag auf Anfrage unserer Redaktion berichtete. Stattdessen packten viele im Ort mit an, um die Unwetterschäden zu beseitigen. Allein in Zell liefen Dutzende Keller voll.

Auch die Feuerwehren aus Aichach, Griesbeckerzell, Sulzbach, Haunswies ( Affing) und Obergriesbach waren vor Ort. Stief zufolge waren die Überflutungen dieses Mal nicht so stark wie im Juni 2022, als Straßen und Grundstücke überschwemmt wurden und manche Hofeinfahrten völlig verschlammt waren. Dennoch sind Stief zufolge seit diesem Wochenende alle Sandsäcke verbraucht, die im vergangenen Jahr befüllt worden waren, um für Hochwassereinsätze besser gewappnet zu sein.

