Wieder Unfall auf der B300: Autofahrer kommt ins Schleudern

Erst am Montag krachte es auf der B300 bei Aichach-West, am Dienstag passierten unweit davon sogar zwei Unfälle. Abends war die Bundesstraße zeitweise einseitig gesperrt.

Schon wieder hat es auf der B300 bei Aichach gekracht. Am Montagnachmittag war es auf der Bundesstraße zwischen den Abfahrten Aichach-West und Aichach-Süd zu einem schweren Unfall mit zwei Schwerverletzten gekommen. Dabei war ein 22-Jähriger aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Am Dienstag nun gab es nur wenige Meter davon entfernt gleich zwei Unfälle, einer am Nachmittag gegen 15.30 Uhr und einer etwa zwei Stunden später.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, fuhr eine 39-Jährige am Nachmittag mit ihrem Auto in Richtung Schrobenhausen. Kurz vor der Ausfahrt Aichach-West (Tränkmühle) schleuderte sie in den Grünstreifen und beschädigte mehrere Verkehrszeichen. Als Unfallursache vermutet die Polizei einen Fahrfehler. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der Gesamtschaden liegt im oberen vierstelligen Bereich.

B300 am Dienstagabend erneut kurzzeitig gesperrt

Weniger glimpflich lief ein Unfall wenig später fast an der gleichen Stelle ab. Gegen 17.30 Uhr fuhren ein 24-Jähriger und ein 43-Jähriger in Richtung Schrobenhausen nebeneinander im zweispurigen Bereich. Zwischen den Anschlussstellen Gallenbach und Aichach-West kam der 24-Jährige vermutlich wegen des starken Regens ebenfalls ins Schleudern und touchierte das Fahrzeug neben ihm. Beide Autos kamen quer auf der Fahrbahn zum Stehen und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrer wurden vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einen mittleren vierstelligen Bereich. Die B300 musste für die Unfallaufnahme für rund zwei Stunden in Fahrtrichtung Schrobenhausen gesperrt werden. Die Feuerwehr Dasing war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. (AZ)