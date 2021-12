Aichach

Wird Mittagsbetreuung an Aichacher Schulen günstiger?

Die Mittagsbetreuung an den städtischen Grundschulen, hier die Ludwig-Steub-Grundschule, soll günstiger werden, beantragen die Grünen im Stadtrat. Die weiteren drei Schulen sind die Grundschule Aichach-Nord, die Volksschule Ecknach und die Grundschule Griesbeckerzell-Obergriesbach.

Plus Die Grünen und Schulreferent Josef Dußmann wollen die Gebühren für die Eltern senken. Für einige im Aichacher Finanzausschuss sprechen aber gute Gründe dagegen.

Von Claudia Bammer

Die Mittagsbetreuung an den vier städtischen Grundschulen in Aichach soll günstiger werden, zumindest, wenn es nach den Grünen geht. Im Finanzausschuss des Aichacher Stadtrats sah das aber nicht jeder so. Weil Fragen offenblieben, wurde die Entscheidung schließlich vertagt.

