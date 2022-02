Aichacher Handballer lassen es krachen

Plus Beim 36:31-Sieg über Bobingen demonstriert der siebenfache Aichacher Torschütze Quirin Großhauser sein Talent. Auch Chikh und Breitsameter haben großen Anteil am Erfolg.

Zu den Heimspielen der Aichacher Handballer erscheint stets das Heft mit dem Titel „Freiwurf“. Auf der Seite eins war diesmal Quirin Großhauser abgebildet und im Bildtext war von Volldampf die Rede. Stefan Knittl, der Spielertrainer, hatte am Samstag nicht allein über den 36:31-Sieg gegen den TSV Bobingen in der Bezirksoberliga seine helle Freude, sondern auch daran, wie richtig dieses Heft lag. Dem Jungspund, der mit sieben Treffern seine Fähigkeiten eindrucksvoll aufzeigte, bescheinigte er eine „Superleistung“.