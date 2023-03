Hollenbach-Igenhausen

vor 52 Min.

Auch mit 85 übernimmt Rupert Reitberger Verantwortung

Plus Rupert Reitberger hat die Kommunalpolitik im Wittelsbacher Land lange mitgeprägt. Aktuell ist er bei einem Millionen-Bauprojekt gefordert.

Von Christian Lichtenstern Artikel anhören Shape

Er stemmt als Verbandsvorsitzender des Wasserversorgers Magnusgruppe derzeit eine Dreizehn-Millionen-Euro-Investion für den Neubau des Wasserwerks im Aichacher Stadtteil Oberbernbach, singt beim Zegos-Chor in Obergriesbach mit, ist Kreisvorsitzender der Gartenbauvereine im Landkreis, spielt mit Begeisterung Posaune in der Blaskapelle Aindling und engagiert sich noch in einer ganzen Reihe von weiteren Ehrenämtern im Wittelsbacher Land. Kaum zu glauben, aber wahr: Rupert Reitberger lässt es mit 85 dennoch deutlich ruhiger angehen als früher. Am Freitag feiert der Igenhausener Geburtstag und wünscht sich vor allem eins: "Gesundheit."

