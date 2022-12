Jahresrückblick 2022

Feuerwehr im Einsatz: Im September brennt ein Schweinestall in Unterach

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Rehlinger Ortsteil Unterach bricht ein Brand in einem Schweinestall aus.

Im September entsteht bei einem Brand in Unterach hoher Sachschaden. Ein Pilzgericht bringt ein Paar auf die Intensivstation. In Aichach ist der Schwabentag.

Unterach Einen hohen Sachschaden verursacht ein Großbrand in einem Schweinestall im Rehlinger Ortsteil Unterach. Über 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpfen gegen die Flammen und helfen mit, die rund 130 Schweine aus dem Stall in Sicherheit zu bringen. Drei Tiere überleben nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

