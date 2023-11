Kühbach

vor 33 Min.

Solarpark an der B300 kann gebaut werden

Plus Von den rund vier Hektar liegen zwei Drittel auf Kühbacher Gebiet, der Rest in Gachenbach. Aus einem bestimmten Grund stimmten einige Gemeinderäte dagegen.

Von Gerlinde Drexler

Gut vier Hektar groß ist die Fläche an der B300, auf der die Firma Greenovative eine Fotovoltaik-Freiflächenanlage bauen möchte. Knapp drei Hektar davon liegen auf dem Gebiet des Marktes Kühbach, der Rest auf dem Grund der Nachbargemeinde Gachenbach (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen). In der Sitzung des Kühbacher Gemeinderates am Dienstag sahen es einige Räte kritisch, dass für die Solaranlage landwirtschaftliche Nutzfläche verwendet wird, wie Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher auf telefonische Nachfrage mitteilte.

Die Diskussion im Gemeinderat folgte damit dem gleichen Tenor, den sie schon im Juli 2021 genommen hatte, als das Gremium eine Voranfrage der Nürnberger Firma behandelt hatte. Cornelia Sibinger hatte damals eine ganze Reihe von Überlegungen vorgebracht. Unter anderem, dass die Gewerbesteuer nicht in der Gemeinde bleiben würde und landwirtschaftliche Flächen zu schade seien, um sie für den Solarpark zu verwenden. In der Juli-Sitzung hatten sich neben Sibinger auch Astrid Sagstetter, Michael Neumeyer und Simon Tiltscher gegen das Vorhaben ausgesprochen.

