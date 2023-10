Abbiegendes Auto stößt mit Bus zusammen

In Petersdorf kollidiert ein Auto mit einem Linienbus. Drei Feuerwehren werden alarmiert. Weder die Fahrgäste noch die beiden Fahrer werden verletzt.

Zu einem Unfall mit einem Omnibus und einem Auto ist es am Donnerstag gegen 17.45 Uhr in Petersdorf gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage berichtet, wollte der Autofahrer von der Deutschherrnstraße nach links abbiegen und blieb zunächst stehen. Gerade, als ein hinter ihm fahrender Bus an dem Auto vorbeifahren wollte, fuhr der Autofahrer los. Das Auto kollidierte mit dem Bus.

Feuerwehren aus Aindling, Alsmoos-Petersdorf und Hollenbach alarmiert

Weil es zunächst hieß, dass eine Person im Auto eingeklemmt sei, wurden die Feuerwehren Alsmoos-Petersdorf, Aindling und Hollenbach alarmiert. Vor Ort stellte sich die Situation laut Feuerwehr als weniger dramatisch heraus. Weder die drei Fahrgäste im Bus noch die beiden Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt, so die Polizei.

Die Feuerwehren sicherten die Unfallstelle ab und leiteten den Verkehr um. Ebenfalls alarmiert waren zwei Rettungswagen und der Rettungshubschrauber. Laut Polizei entstand bei dem Unfall nur geringer Sachschaden. (bac)