Ortsumfahrung Gundelsdorf: So ist der aktuelle Stand der Planungen

Seit Langem hoffen viele Gundelsdorfer auf eine Ortsumfahrung. Nun trafen sich Vertreter von Politik und Staatlichem Bauamt. Auch eine Bürgerversammlung wird es geben.

Wie steht es um die Vorbereitungen für die Ortsumfahrung von Gundelsdorf? Die Arbeiten im Hintergrund laufen, nach außen dringt wenig. Am Freitag gab es wegen der Ortsumgehung eine Gesprächsrunde zwischen Staatlichem Bauamt, Bürgermeister, Landtagsabgeordnetem und Ingenieur.

Fast zwei Stunden saßen die Gesprächsteilnehmer zusammen, wie Pöttmes' Bürgermeister Mirko Ketz ( CSU) auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte: Dazu gehörten neben Ketz der Bereichsleiter Straßenbau am Staatlichen Bauamt Augsburg, Markus Kreitmeier, der Abteilungsleiter für den Landkreis Aichach-Friedberg, Christoph Eichstaedt, der betreuende Ingenieur sowie Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko (CSU).