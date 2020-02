17:55 Uhr

Aichach erntet wieder Applaus

Hat derzeit wenig zu meckern und viel zu beklatschen: Aichachs Trainer Marius Stancu. Sein Team gewann in Diedorf mit 91:86. So viele Punkte erzielten die Paarstädter in diese Saison noch nicht. Mittlerweile ist sogar der Aufstieg drin.

Die TSV-Korbjäger stellen beim Sieg in Diedorf eine Saisonbestleistung auf und rücken auf Platz drei vor. Warum das Team derzeit so gut ist.

Von Sebastian Richly

Obwohl der TSV Diedorf alle versuchte, hielten die Nerven der Aichacher Basketballer dem Druck stand. Viele Fouls gab es seitens der Diedorfer im Schlussviertel, wodurch die Paarstädter immer wieder an die Freiwurflinie mussten. Da die Gastgeber zusätzlich auch noch reihenweise von der Drei-Punkte-Linie erfolgreich waren (insgesamt elf), musste die Quote von der Freiwurflinie stimmen. Und sie stimmte. Was der Absteiger auch probierte, Aichach baute seinen Vorsprung im Schlussviertel sogar noch aus. Zwar kamen die Hausherren nochmals heran, doch der Sieg geriet nicht mehr in Gefahr.

Am Ende hieß es 91:86 für die Gäste, die damit eine neue Saisonbestleistung in Sachen Punkten aufstellten. Trainer Marius Stancu war zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Am Anfang hatten wir noch zu viele einfache Ballverluste, aber dann sind wir immer besser ins Spiel gekommen. Vor allem unter den Körben hatten wir die Hoheit.„ Den die Aichacher Center Benedikt Herz und Anton Oksche holten vor allem defensiv viele Rebounds und ließen kaum Punkte in der Zone unter dem Korb zu. „Auch deshalb musste der Gegner so oft von außen werfen. Das Spiel wäre deutlich früher entschieden gewesen, wenn die nicht so viel getroffen hätten“, so Stancu.

Aichacher Basketball müssen ohne Trainer auskommen

Nach dem ersten Viertel betrug der Vorsprung der Paarstädter gerade einmal zwei Punkte. Den bauten die Gäste bis zur Halbzeitpause auf zehn Punkte aus und verteidigten diesen bis zum Schluss. Einen einzelnen Spieler möchte Stancu dabei nicht hervorheben: „Wir haben insgesamt gut gespielt. Wir haben viel getroffen, aber auch gut verteidigt“, so der Coach, der auf das Erfolgsgeheimnis verweist: „Wenn wir genügend Spieler sind, sind wir nur schwer zu schlagen. Das habe ich schon am Anfang der Saison gesagt. Ich habe einfach mehr Möglichkeiten und kann meinen Schlüsselspielern die notwendigen Pausen geben, sodass sie in den entscheidenden Phasen Vollgas geben können.“ Gegen Diedorf konnte Stancu auf einen neunköpfigen Kader zurückgreifen.

Das wird voraussichtlich auch am Sonntag im Heimspiel gegen den VfL Buchloe der Fall sein. Allerdings müssen die Aichacher Basketballer auf ihren Trainer verzichten. Stancu fliegt in seine Heimat Rumänien und feiert dort den 90. Geburtstag seiner Mutter: „Ich drücke aus der Ferne die Daumen, aber wenn die Jungs so weiter machen, ist auch am Sonntag ein Sieg drin.“ Vertreten wird Stancu von Abteilungsleiter Konstantin Dwaliawili.

Sollten die Aichacher auch gegen Buchloe erfolgreich sein, winkt sogar Platz zwei. Der würde am Ende voraussichtlich zur Relegation berechtigen. Soweit will Stancu allerdings noch nicht gehen: „Platz zwei ist drin, aber wir müssen jeden Gegner ernst nehmen.“

TSV Aichach Nya-Ekombo, Kolb, Klobe, Herz, Klein, Eberlein, Stancu, Wintermeyer, Oksche

