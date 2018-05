00:03 Uhr

Aichacher Läufer nicht zu bremsen Lokalsport

Leichtathletik: LCA-Sportler räumen gleich mehrfach ab

Von Horst Kramer

Die Aktiven des LC Aichach waren gleich auf vier Veranstal- tungen vertreten: in Stadtbergen, Karlsfeld, Augsburg und Dasing. LCA-Matador Michael Harlacher räumte dabei mächtig ab.

In Stadtbergen und Dasing war er der schnellste Mann, in Karlsfeld gewann der Blondschopf ein spannendes Rennen. Harlachers schärfster Konkurrent in Stadtbergen war Florian Kerber (TGV Augsburg). Nur der 19-jährige Nordschwabe Manuel Lösch (Warching) konnte mit den beiden M35-Recken Schritt halten. Der LCA-Mann zog auf dem letzten Kilometer das Tempo an und riss nach 35:40 Minuten das Zielband, sein TGVA-Konkurrent benötigte neun Sekunden mehr. Georg Steinherr (LC Aichach) lief mit 38:41 Minuten in die Top Ten und erwies sich einmal mehr als der schnellste M50-Sportler. Vereinskamerad Martin Bichlmeier wurde 18. (und M45-Dritter) in 40:18 Minuten. Das Trio gewann auch die Mannschaftswertung. Werner Süßner (LCA) wurde Fünfter im 3,6- Kilometer-Bewerb mit einer Zeit von 17:03 Minuten.

Harlacher und Kerber liefen sich drei Tage später in Karlsfeld erneut über den Weg – diesmal auf der 400-Meter-Bahn, beim Karlsfelder Läufercup. Der Augsburger ging als Erster in die letzte von 12,5 Runden. Auf der Gegengeraden zog Harlacher im Endspurt an und hatte im Ziel fast 50 Meter Vorsprung. Mit 16:42,13 Minuten stellte der LCA-Mann eine neue persönliche Bestzeit auf. Im Gesamtklassement belegten die beiden die Ränge zwölf und 14. Harlacher hatte einen Teilnehmer des Elitelaufs hinter sich gelassen. Georg Steinherr setzte sich auch in Karlsfeld als Gesamt-23. bei den M50-Cracks in 17:30,32 Minuten durch. Martin Bichlmeier (23./ M40-8.) und Christian Bayr (24./ M30-14.) blieben mit 19:13,31 Minuten und 19:14,41 Minuten deutlich unter der magischen 20-Minuten-Marke. Der aktuelle M65- Hallen-DM-Doppelmeister Walter Rentsch trat über 800 Meter an und maß sich mit den jüngeren Athleten. Rentsch wurde dennoch Gesamt-Achter in 2:24,60 Minuten und nicht nur schnellster M60-, sondern auch M50-Mittelstreckler sowie zweitschnellster M40-Athlet. Resi Christl belegte im Frauenfeld Platz fünf in 3:36,51 Minuten.

Christl trat 24 Stunden später im Augsburger Rosenaustadion beim Läufer- und Sprinterabend an, diesmal über 1500 Meter, die sie in 7:32,10 Minuten beendete – Saisonbestleistung. Im gemischten Rennen war sie zweitschnellste Frau. Die Sainbacherin Ilva Seitz wurde Dritte im W14-Feld über 100 Meter in 13,54 Sekunden, die Adelzhausenerin Johanna Konrad belegte Rang fünf in 13,85 Sekunden. Auch bei der Dasinger Meile waren die LCA-Athleten stark (siehe eigener Bericht).

