Aindling verliert 0:2 und verpasst den Anschluss an die Spitze

Plus Vom ersten Treffer für den FC Stätzling kann sich die Mannschaft des TSV Aindling während des gesamten Spiels nicht erholen. Am Ende fällt ein kurioser Treffer.

Die Aussichten schienen günstig. Aber wieder einmal verpassten es die Bezirksligafußballer des TSV Aindling, mäßige Ergebnisse der Konkurrenz zu nutzen. Die 0:2-Niederlage gegen den FC Stätzling, der zuletzt zweimal verloren hatte, war das Produkt einer ganz schwachen Partie, die den Zuschauern Verdruss bereitete.

Felix Danner zielte mit einem Schuss am linken Pfosten vorbei und Philipp Harjung über den Kasten, den diesmal nicht Deniz Eryildirim, gesperrt wegen einer Roten Karte, hütete, sondern Daniel Mrozek. Ein Vorgeschmack auf den ersten Treffer in dieser Partie war das aber nicht, im Gegenteil. Maximilian Heiß jagte die Kugel entschlossen rechts oben in die Maschen. Die Aindlinger wirkten nun sichtlich verunsichert, von diesem Rückschlag erholten sie sich nicht mehr. Für ein Team, das auf Dauer in der Spitzengruppe mitmischen möchte, stellt diese Aussage ein denkbar schlechtes Zeugnis dar.

Aindling: Die Hausherren waren gut aufgestellt, doch kein Spieler konnte wirklich überzeugen

Im zweiten Abschnitt änderte sich nicht viel, einmal abgesehen davon, dass Tobias Hildmann für Lukas Ettner, der keine Impulse zu setzen vermocht hatte, aufs Feld kam. Die Hausherren waren zwar rein von den Namen her gut aufgestellt, doch so richtig überzeugen konnte keiner. Auffallend war außerdem, dass die Stätzlinger in der Regel energischer in die Zweikämpfe gingen. Anton Schöttl vertändelte im Strafraum den Ball, ein Lapsus, der ohne Folgen blieb. Und dann verpasste Heiß seinen zweiten Treffer. Er setzte den Ball aus bester Position weit über das Aindlinger Gehäuse. Als Simon Knauer an den Ball kam, landete der am rechten Pfosten. Und in der nächsten Szene prallte Knauer, der gut frei gespielt wurde mit Keeper Mrozek zusammen. Der blieb zunächst liegen, konnte dann nach kurzer Behandlung aber weiterspielen. Egal, mit welchen Mitteln die Aindlinger den Rückstand egalisieren wollten, in den meisten Fällen fabrizierten sie bisweilen ganz simple Fehler und spielten so dem FCS in die Karten.

Bezirksliga: Von einem Aufbäumen konnte bei Aindling keine Rede sein

Von einem echten Aufbäumen konnte keine Rede sein. Mittlerweile erlahmten auch aufseiten der Gäste die Kräfte. Doch mit Fehlpässen beinahe am Fließband ließ sich Stätzling nicht aus der Ruhe bringen. Kurios, wie das 0:2 zustande kam. Luigi Manfreda schlug von der rechten Auslinie den Ball nach innen, dort senkte sich das Spielgerät und wurde länger und länger. Aindlings Torhüter Alexander bernhardt kam nicht mehr ran. Der Torschütze konnte danach von seinen Teamkollegen kaum eingefangen werden, schließlich wussten die Gäste, dass dieses Tor wohl die Vorentscheidung bedeuten würde. Weniger erfolgreich zeigte sich auf der anderen Seite Aindlings Kapitän Patrick Modes, der eine Flanke ganz knapp verpasste. Mark Radoki, der später in seiner besten Szene am Keeper scheiterte, lenkte die Kugel doch noch in die Maschen. Aber er stand im Abseits, irgendwie typisch für dieses Duell.

TSV Aindling: Bernhardt, Harjung, Woltmann, Schöttl, Michael Hildmann (82. Kratzer), Schäffner, Ettner (46. Tobias Hildmann), Modes, Knauer, Radoki, Danner.

FC Stätzling: Mrozek, Manfreda (73. Süß), Horn, Semke, Tutschka, Adldinger, Losert, Heiß, Sert (59. Ganibegovic), Kraus, Widmann (86. Süß).

Tore: 0:1 Heiß (21.), 0:2 Manfreda (71.) Schiedsrichter Lösch (Kaisheim)



Zuschauer: 200.