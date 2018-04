20.04.2018

Doppelstart und Doppelsieg für Harlacher Lokalsport

Läufer holt sich erst AK-Sieg in Ingolstadt und gewinnt 24 Stunden später in Bruck. Wörle überzeugt

Zwei Wettkämpfe in zwei Tagen – so etwas kommt bei Ausdauersportlern eher selten vor. Michael Harlacher (LC Aichach) bewies, dass derlei geht und testete am vergangenen Wochenende seine Kondition erst in Ingolstadt, dann in Bruck.

An der Donau nahm der Postler am renommierten Schanzer Seelauf teil, zwei Runden über insgesamt 10,6 Kilometer um den Ingolstädter Baggersee. Am Start zahlreiche Spitzenläufer. Harlacher lief als Neunter und bester M35-Mann in 37:06 Minuten ein. Sein Kommentar: „Eine ganz gute Zeit für mich, angesichts der Strecke.“ Mit Start auf einer Wiese, Schotterabschnitten und Gegenwind. Ebenfalls sehr gut unterwegs: Kathrin Wörle (LC Aichach) als Gesamt-Zehnte und W30-Vierte in 48:35 Minuten. Klar, dass auch die anderen LCA-Damen ganz vorne mit dabei waren: Rosi Jungbauer holte W50-Bronze (52:34), Herta Bergmann W65-Gold (52:34) und Leni Bauer W70-Gold (1:03:17). Bei den Herren schrammten die LCAler Josef Ippy als M45-Vierter (44:04) und Gerhard Granvogl als M60-Vierter (51:10) knapp am Edelmetall vorbei, im Gegensatz zu Erwin Germann als M65-Dritter (53:39).

Huber und Harlacher liefen sich anderntags erneut über den Weg, in Fürstenfeldbruck beim sechsten Lauf des TuS Fürstenfeldbruck durch den dichten Rothschwaiger Forst. Sie trafen dort auf rund 150 weitere Ausdauerfans. Beide hatten sich für den Zehn-Kilometer-Bewerb angemeldet. Harlacher ging sofort in Front. Knappe drei Kilometer hielten Martin Böller (SG Indersdorf) und TuS-Lokalmatador Kesete Habte mit dem Blondschopf Schritt. „Dann habe ich ein bisschen das Tempo erhöht“, untertrieb der 37-Jährige. Zur Halbzeit hatte er sich einen 400-Meter-Vorsprung erarbeitet. Harlachers Siegerzeit: 36:51 Minuten. Böller und Habte gingen nach 38:32 Minuten zeitgleich über die Ziellinie. Huber hatte gleichfalls keine ernsthafte Konkurrenz zu fürchten. Sie gewann klar in 44:30 Minuten, ohne sich zu verausgaben.

Währenddessen kämpfte Rudolf Hartl (LC Aichach) um einen Stockerlplatz bei den bayerischen Halbmarathonmeisterschaften im oberpfälzischen Amberg. Auf einem schönen, wenngleich nicht meisterschaftswürdigen Parcours, wie einige der Aktiven kritisch anmerkten. Er klinkte sich in die Gruppe des mehrfachen Deutschen Meisters, Manfred Dormann (TV Bad Brückenau), ein. Herbert Metzker (TSV Ottobrunn) war für den Brückenauer und den Mauerbacher jedoch an diesem Tag zu stark. Er siegte in 1:28:15 Stunden. Zwischen Dormann und Hartl blieb es bis zum Schluss spannend. Schließlich setzte sich der stets makellos frisierte Franke ab und holte Silber in 1:33:27 Stunden. Der LCA-Athlet war indes mit seiner Bronzemedaille und seiner Zeit von 1:33:27 Stunden hoch zufrieden. (hok)

