05.06.2018

Für drei Teams heißt es nachsitzen Lokalsport

Am Boden nach der 2:5-Niederlage gegen Mühlried: (von links) Peter Rösele und Andreas Jäger von den Wanderfreunden Klingen müssen in der Relegation gegen Weilach ihren Platz in der Kreisklasse verteidigen.

Der abschließende Spieltag bringt nochmals Bewegung in die Tabellen und die Relegationsplätze. Klingen, Dasing und Echsheim sind gefordert.

Von Sebastian Richly

Die letzten Entscheidungen sind nun auch in den Ligen auf Kreisebene gefallen. Während es für viele Teams nur noch um die berühmte Goldene Ananas ging, kämpften andere noch um wichtige Zähler für den Klassenerhalt oder den Aufstieg. Besonders eng ging es in der Kreisklasse Aichach zu. Vier Teams stemmten sich mit letzter Kraft gegen den drohenden Abstieg. Am Ende erwischte es den TSV Sielenbach. Im vergangenen Jahr rettete sich der TSV in letzter Sekunde und schob sich noch an Wulfertshausen vorbei. Nach der 1:3-Pleite gegen Affing II muss die Elf von Spielertrainer Lukas Meisetschläger jetzt den bitteren Gang in die A-Klasse antreten. Die Affinger dagegen jubelten über den Klassenverbleib. Interimscoach Gerhard Schroll wurde beim FCA als Retter gefeiert. Gefeiert wurde auch beim SV Ried. Mit einem 4:1-Erfolg in Oberbernbach gab das Schlusslicht nicht nur die Rote Laterne ab, sondern schaffte sogar den direkten Klassenerhalt. Den Gang in die Relegation müssen deshalb die Wanderfreunde Klingen antreten, die nach dem 2:5 gegen Mühlried ebenfalls enttäuscht waren, allerdings sofort die Entscheidungsspiele wieder in den Blick nahmen. Zur Winterpause wäre die abschließende Platzierung eigentlich undenkbar gewesen, zu groß war der Rückstand. Am Sonntag trifft die Lasnig-Elf nun auf den A-Klasse-Vizemeister TSV Weilach in Kühbach.

Dasing und Echsheim mit Lospech

In die Relegation geht auch Ligakonkurrent TSV Dasing. Die startet für die Truppe von Trainer Jürgen Schmid allerdings schon am Mittwoch gegen Echsheim-Reicherstein in Petersdorf. Die Echsheimer haben ihrerseits das Endspiel um die Meisterschaft gegen den TSV Burgheim verloren. Für beide Teams könnte es der Auftakt für eine Mammut-Relegation werden, denn drei Siege sind notwendig, um das Kreisliga-Ticket zu lösen. Bei einem Sieg würde bereits am Freitag das nächste Duell anstehen. Dann wartet der VfR Foret in Gebenhofen.

Doch zunächst einmal stand der abschließende Spieltag der Saison im Zeichen der Torjäger. Eine ganze Reihe von Spielern traf doppelt. Die wichtigsten Doppelpacks lieferten Affings Florian Hirsch und Rieds Spielertrainer Dominik Koch, die ihre Teams zum Klassenerhalt ballerten.

Manch einer war am abschließenden Spieltag noch besser aufgelegt. Valentin Enderle vom TSV Friedberg traf gleich drei Mal, ebenso wie Aresings Simon Zach. Gleiches gelang auch Alexander Demel von den Sportfreunden Friedberg in der A-Klasse. Dasselbe glückte Markus Gold vom Ligakonkurrenten Sportfreunde Bachern. Die meisten Zuschauer – 400 an der Zahl – waren in Echsheim vor Ort. (sry-)

Themen Folgen