Fußball-Bezirksliga

18:26 Uhr

Fußball-Bezirksliga: Affing übernimmt Tabellenführung von Ecknach

Plus Der FC Affing macht das halbe Dutzend an Spielen ohne Niederlage voll. Der VfL Ecknach verliert in der Schlussminute in Wertingen. Pöttmes bleibt im Tabellenkeller.

Nun ist das eingetreten, womit nur ganz wenige Fußballfreunde gerechnet haben: Der FC Affing gewann am Sonntag sein Heimspiel gegen den TSV Nördlingen II und übernahm die Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga. Der VfL Ecknach, der bisher den Platz an der Sonne innehatte, unterlag in Wertingen mit 1:2.

