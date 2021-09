Tabellenführer Affing lässt in Stätzling Federn

Plus Zum dritten Mal in Folge gastiert der aktuelle Tabellenführer im Friedberger Stadtteil. Gegen den FC Affing reicht dem FCS gestern ein Treffer zum ersten Heimsieg der Saison.

Mit einem knappen 1:0-Erfolg gegen den Tabellenführer FC Affing hat der FC Stätzling den ersten Heimsieg der Saison in der Bezirksliga eingefahren. Luis Lindermayr erzielte das Tor des Tages für die Gastgeber.