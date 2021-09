Kreisliga: Griesbeckerzell, Aichach und Adelzhausen kommen nicht vom Fleck

Plus Griesbeckerzell muss sich mit einem 2:2 gegen Alsmoos-Petersdorf begnügen, der BC Aichach verliert. Nichts zu holen gibt es auch für Adelzhausen in Rain. Dasing entscheidet das Derby gegen Rinnenthal für sich

Die Kreisliga bleibt weiter ausgeglichen. Mehrere Landkreis-Teams haben ein bescheidenes Wochenende hinter sich, in Dasing freut man sich dagegen über drei Derby-Punkte.