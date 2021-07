Fußball-Pokal

vor 1 Min.

Im Toto-Pokal stehen spannende Duelle an

Der TSV Mühlhausen (weiße Trikots) machte in der vergangenen Pokalrunde eine gute Figur. Erst gegen Titelverteidiger Täfertingen war Schluss. Jetzt kommt der BC Adelzhausen.

Plus In der ersten Runde des Toto-Pokals muss Adelzhausen nach Mühlhausen. Obergriesbach empfängt Rehling. Dasing in Oberbernbach gefordert.

Von Sebastian Richly

Das erste Pflichtspiel seit Oktober steht für die heimischen Fußballer am Wochenende an. In der ersten Runde des Toto-Pokals auf Kreisebene wartet auf die Mannschaft ein erster Gratmesser unter Wettkampfbedingungen. Gleich mehrere interessante Duelle gibt es.

