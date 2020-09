22:45 Uhr

Fußball-Toto-Pokal: Der TSV Pöttmes scheitert am TSV Bobingen

Die Pöttmeser um Trainer Roman Artes verlieren gegen Bobingen 0:2. Der neue Torwart des Verlierers kann sich dennoch auszeichnen. Auch ein "Urlauber" ist dabei.

Von Johann Eibl

Der Traum von interessanten Gegnern im Toto-Pokal, die eine ordentliche Kulisse garantieren würden, ist ausgeträumt. Durch ein 0:2 im Heimspiel gegen den TSV Bobingen ist der TSV Pöttmes am Sonntag aus diesem Wettbewerb ausgeschieden. Dem Verlierer bleibt nur der Trost, dass er sich als aktuell Rangzweiter in der Kreisliga Ost nun ganz auf das Rennen um die Rückkehr in die Bezirksliga konzentrieren kann.

Vor einem „saustarken Gegner“ hatte der Pöttmeser Trainer Roman Artes im Vorfeld gewarnt. Und er lag damit richtig. „Die Spielweise vom Gegner war wie erwartet. Wir wollten es ein bisschen länger spannend machen“, erklärte Artes am Sonntagabend. Die Gäste setzten sich dank Toren von Christopher Detke (35. Minute) und Michael Zedelmeier (54.) durch.

Pöttmeser Stürmer ist doch dabei

Aufseiten der Gastgeber stürmte wider Erwarten nun doch Simon Fischer mit, der seinen Urlaub abgebrochen hatte und mit einem Treffer an den Innenpfosten die Partie kurze Zeit offen gestaltete. Doch wenig später traf Bobingen zum zweiten Mal. Artes bedauerte, dass sein Plan nicht aufgegangen war: „Vielleicht hatten wir zuviel Respekt.“ Einen Spieler stellte er heraus: „Der Raini hat sich auszeichnen können.“ Damit meinte er Torhüter Rainhold Tinni, der vom TSV Hollenbach gekommen war. Der Coach wollte nicht lange Trübsal blasen: „Für uns war das ein richtig gutes Halbfinale.“ Und quasi die Generalprobe für die Fortsetzung der Kreisliga.

