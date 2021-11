Nach mehr als zwei Jahren: Aichacher Torhüter feiert gelungenes Comeback

Plus Während beim Sieg der Bezirksoberliga-Männer gegen Göggingen Torhüter Stefan Walther überragt, kassieren die Frauen des TSV Aichach die nächste Niederlage.

Erneut herrschten am Samstag unterschiedliche Gemütslagen bei den Handballmannschaften des TSV Aichach. Während die Männer nach einer längeren Pause den nächsten Sieg einfuhren, unterlagen die Landesliga-Handballerinnen aus der Paarstadt erneut. Im sechsten Spiel war es für das Team von Trainer Thomas Wonnenberg bereits die sechste Pleite.