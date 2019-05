vor 37 Min.

Harlacher kämpft sich durch

Aichacher Läufer gewinnt in Jetzendorf zusammen mit einer Teamkollegin. Kigele wird in Ingolstadt der inoffizielle Landkreissieger

Es mögen wohl an die 5000 Läufer gewesen sein, die im Sportdreieck München, Ingolstadt und Augsburg bei Laufveranstaltungen unterwegs gewesen sind. Trotz Wind und Regen, die den Sportlern das Leben mancherorts schwer machten. Einige Aktive aus dem Landkreis Aichach-Friedberg holten sogar Top-Platzierungen.

Zum Beispiel Michael Harlacher (LC Aichach) beim Zehn-Kilometer-Rennen in Jetzendorf. Der Blondschopf traf nach 37:21 Minuten ein, patschnass und ohne Startnummer. „Der heftige Wind hat mir die Nummer schon nach zwei Kilometern regelrecht von der Brust gerissen“, berichtete er. Nicht nur ihm, sondern auch fast allen anderen Teilnehmern.

So auch Freundin Hannah Sassnink (LC Aichach), die nach 41:43 Minuten als erste Frau eintraf oder Teamkollege Josef Ippy (45:14, Gesamt-11., M45-3.) sowie Martin Widmayr (51:19, Gesamt-22., M50-3.). Beim Ingolstädter Halbmarathon mit mehr als 2500 Läufern lief ein halbes Dutzend heimischer Sportler in die Top-30-Altersklassen-Ränge. Die inoffizielle Landkreismeisterschaft schnappte sich Andreas Kigele (LC Aichach, 1:20:51, Gesamt-18. M30-9.) vor Manfred Koppold (Radteam Aichach 2000, Gesamt-35, M30-14.) – der trotz des Windes in 1:23:47 Stunden so schnell wie noch nie war – und Martin Bichlmeier (LC Aichach, 1:28:41, Gesamt-92. M45-5.) sowie Ludwig Guggert (SV Handzell, 1:32:00, Gesamt-156., M45-15.) und Christian Fitz (LC Aichach, 1:35:37, Gesamt-228. M45-28.). Schnellste Aichacherin war Janine Bonczyk (1:57:42, Gesamt-170., W30-28.).

Beim Halbmarathon des TuS Fürstenfeldbruck rannte der vereinslose Friedberger Mathias Schiebelsberger in 1:34:02 auf Platz drei und war bester M45-Mann. An der Brucker Veranstaltung nahmen rund 150 Sportler teil, ähnlich viele wie in Jetzendorf. (hokr)

