FC Augsburg gegen FC Ingolstadt: Prominentes Fußballduell in Kühbach

In Kühbach treffen am Samstag die U23 des FC Augsburg und die U21 des FC Ingolstadt aufeinander. Warum sich die Mannschaften für den Sportpark entschieden haben.

Es sind große Namen, die am kommenden Samstag, 26. Juni, in Kühbach aufeinandertreffen: Im TSV-Sportpark findet ein Saison-Vorbereitungsspiel zwischen der U23 des FC Augsburg (Regionalliga Bayern) und der U21 des FC Ingolstadt 04 (Bayernliga Süd) statt. Die Kühbacher Verantwortlichen organisieren dafür ein corona-konformes Umfeld für bis zu 500 Zuschauer. Anpfiff ist um 14 Uhr.

U23 des FC Augsburg spielt gegen U21 des FC Ingolstadt

Der FC Augsburg will seinen Kader weiterentwickeln und an die Lizenzspieler und die Bundesliga heranführen. Im Nachwuchsleistungszentrum sollen zukünftig vor allem aus der Region stammende Jugendliche auf höchstem Niveau ausgebildet werden. Mit Benjamin Leneis steht auch ein Kühbacher (Ortsteil Paar) im Lizenzspielerkader des FC Augsburg.

Benjamin Leneis aus dem Kühbacher Ortsteil Paar steht beim FC Augsburg unter Vertrag. Foto: Ulrich Wagner

Josef Steinberger, der die U23 des FCA seit 2018 coacht, freut sich auf die Kühbacher Anlage. „Wir finden hier super Bedingungen vor für ein erfolgreiches Testspiel“, so Steinberger. Der FCA II steckt, wie alle Mannschaften, mitten in der heißen Phase der Vorbereitung und sieht im Spiel gegen Ingolstadt einen wichtigen Test. Wie jedes Jahr gilt es, eine neue Mannschaft aufzubauen. Dieses Jahr ist die Situation speziell, da nach der langen Corona-Pause keiner so recht weiß, wo er steht. Außerdem steht eine lange Saison mit 38 Ligaspielen bevor.

Trotz Corona: Bis zu Zuschauer im Sportpark Kühbach zugelassen

Steinberger hält die anstehende Regionalliga mit u. a. den Mannschaften vom FC Bayern, aus Unterhaching, Schweinfurt oder Burghausen, für die interessanteste Regionalliga seit deren Bestehen. Für ihn ist es wichtig, die Spieler zu verbessern und zu entwickeln, und er wünscht sich eine sorgenfreie und erfolgreiche Saison.

Beim FC Ingolstadt II zeichnet seit dieser Saison neu Alex Käs verantwortlich für die U21 und beerbt den zur ersten Mannschaft aufgestiegenen Thomas Karg. Alex Käs war zuletzt Trainer des TSV Rain (Regionalliga) und Stützpunktkoordinator der Region Bayern West. Mit seiner jungen Truppe, die überwiegend aus dem eigenen Jugendleistungszentrum stammt, will er möglichst vorne mitspielen. Ein Aufstieg in die Regionalliga, aus der die Schanzer 2019 zwangsabsteigen mussten, wäre nach dem Aufstieg des FCI in die 2. Bundesliga nun wieder möglich. Ziel ist es, durch professionelle Trainingsbedingungen die Lücke zu den Profis der ersten Mannschaft klein zu halten.