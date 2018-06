vor 24 Min.

Meisterlich Lokalsport

Fußballerin

Joana Müller ist eine waschechte Knipserin. 25 Mal netzte die Fußballerin aus Augsburg für die Frauenmannschaft des TSV Sielenbach ein. Das Team gewann die Meisterschaft in der Kreisliga und darf in der kommenden Spielzeit in der Bezirksliga antreten. Bei der 26-jährigen Tierpflegerin wächst – trotz verdienter Urlaubspause – schon jetzt die Vorfreude auf die neue Herausforderung: „Es kitzelt schon wieder. In der Pause fehlt einfach die Routine, auch die Mädels fehlen mir. Normalerweise steht man ja drei Mal in der Woche gemeinsam auf dem Platz, das hinterlässt natürlich eine Lücke.“ Müller kickt schon seit 21 Jahren. Zuvor schnürte sie ihre Fußballschuhe in der Regionalliga bei Schwaben Augsburg. Ihr Wechsel sei ein Glücksgriff für Sielenbach, sagt Trainer Martin Janyga: „Sie ist nicht nur torgefährlich, sondern auch technisch stark. Außerdem spielt sie sehr mannschaftsdienlich.“ Ihre größte Waffe ist aber ihr Schuss. 25 Saisontore sprechen eben eine klare Sprache. (lot)

Themen Folgen