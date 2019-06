vor 39 Min.

Obergriesbach will Aufstieg gegen Oberhausen perfekt machen

Glückwünsche nach einem Sieg nahm Obergriesbachs Spielertrainer Sebastian Kinzel (Mitte) in dieser Spielzeit häufig entgegen. Noch einmal soll das auch nach dem Relegationsspiel am Sonntag gegen den BCA Oberhausen der Fall sein. Dann wäre der Durchmarsch in die Kreisklasse perfekt.

Der SVO kann am Sonntag den Durchmarsch in die Kreisklasse schaffen. Wie sich Spielertrainer Sebastian Kinzel vorbereitet und auf was es ankommen wird.

Von Sebastian Richly

Für Sebastian Kinzel, Spielertrainer beim SV Obergriesbachs, wäre es nicht der erste Aufstieg, denn der Routinier hat in seiner Karriere schon so manches Erfolgserlebnis gefeiert. Sollte der SVO aber am Sonntag im Relegationsspiel gegen den BCA Oberhausen (Anpfiff 15 Uhr beim TSV Friedberg) als Sieger vom Platz gehen und den Durchmarsch in die Kreisklasse schaffen, wäre es doch etwas „ganz Besonderes“.

Solche Superlative hört man selten von einem Spieler, der vor vier Jahren mit dem TSV Rain die Meisterschaft in der Bayernliga Süd bejubelt hat und dabei 51 Treffer beisteuerte. „Jeder Aufstieg ist etwas Besonderes, aber Obergriesbach ist mein Heimatverein und eine Herzensangelegenheit für mich – das ist nochmals intensiver. Außerdem bin ich bei meinen bisherigen Aufstiegen jedes Mal danach gewechselt.“ Das wäre dieses Mal anders. Außerdem könnte Kinzel gleich in seinem ersten Jahr als Chefcoach Geschichte schreiben: „Das wäre sicher ein einmaliges Erlebnis für viele meiner Jungs. Einen Durchmarsch hat man beim SVO auch noch nicht gesehen.“

Was ein Aufstieg für Sebastian Kinzel etwa "ganz Besonderes" wäre

Doch noch ist der Vizemeister der A-Klasse Aichach nicht aufgestiegen. Ein Sieg fehlt der Kinzel-Truppe noch zur Krönung einer starken Saison. „Wir haben wirklich eine überragende Saison gespielt und haben viel Selbstvertrauen gesammelt. Der Aufstieg ist aber kein Muss und wir machen uns keinen Druck“, so Kinzel, der mit seiner Mannschaft unter der Woche eher locker trainiert hat: „Eine spezielle Vorbereitung gab es nicht. Fußballtennis stand auf dem Programm und wir haben nochmals an unseren Standards gefeilt. Die können in so einem Relegationsspiel entscheidend sein.“ Den Ernstfall Elfmeterschießen hat der SVO laut Kinzel aber nicht geprobt. „Wir haben viele gute Schützen. Da mache ich mir keine Sorgen.“ Viel Erfahrung mit solchen Entscheidungsspielen hat auch Kinzel nicht. „2009 habe ich mit Affing mal in der Bayernliga-Relegation gespielt. Natürlich geht es um viel, aber sollte sich auf diese Spiele freuen.“

Angst, dass sein Team nervös sein könnte, hat der 30-Jährige indes nicht: „Ich habe schon vor sehr vielen Zuschauern gespielt, meine Jungs eher nicht, aber das sollte kein Problem sein. Wir werden auch in so einem Spiel mutig auftreten“, so Kinzel, der wieder auf zahlreiche Unterstützung seitens der Tribüne hofft. Der SVO setzt einen Bus nach Friedberg ein. Spieler und Zuschauer reisen also gemeinsam zum Spiel. Gemeinsam fährt die gelb-schwarze Gemeinde dann auch wieder nach Hause, genauer gesagt ins Zahlinger Bürgerhaus. „Dort feiern wir anschließend noch. Hoffentlich den Aufstieg“, ist Kinzel optimistisch. Ursprünglich hätte die Abschlussfeier am Samstag stattfinden sollen.

BCA Oberhausen: Darauf muss Obergriesbach achten

Da der SVO schon relativ frühzeitig die Relegation klar gemacht hatte, konnte man sich auf das entscheidende Spiel einstellen. Für Kinzel aber nicht unbedingt ein Vorteil: „Wir konnten ein bisschen was ausprobieren in den letzten Spielen und auch im Training das Risiko minimieren. Aber eigentlich spielt das keine Rolle, denn auch der Gegner kommt mit Selbstvertrauen.“ Zwei mal hat der SVO-Coach den BCA Oberhausen, Vizemeister der A-Klasse Augsburg Mitte, beobachtet. Seine Meinung: „Das ist ebenfalls eine starke Truppe. Vor allem offensiv haben sie einiges drauf und auch den ein oder anderen schnellen Spieler“, so Kinzel, der aber seinem Team vertraut: „Wir wollen unser Spiel durchziehen, das ist viel wichtiger.“ Im Relegationsspiel kann der SVO-Coach mit Ausnahme des verletzten Simon Achter auf den kompletten Kader zurückgreifen.

