Schönbach hält weiter mit

Auch am zweiten Schießtag gibt es Punkte in der Bayernliga

Auch der zweite Wettkampftag in der Bayernliga endete für die Luftpistolenschützen von Grüne Eiche Schönbach mit einem Erfolgserlebnis. Zwar gab es gegen Edelweiß Egling eine klare Niederlage, am Nachmittag schlug der Aufsteiger allerdings den SV Pfuhler Schützen in einem Krimi. Wieder ging es für Schönbach in den Nachbarlandkreis Landsberg nach Scheuring.

Aufgrund der bärenstarken Leistung vom Auftaktschießen trat Jörg Seckler erstmals auf Position Eins. Gegen Egling unterlag der Untergriesbacher denkbar knapp mit 371:372 Ringen Adrian Offer. Postwendend glich Sebastian Hammer mit 370:347 gegen Jochen Zibuschka aus. In den weiteren drei Einzelvergleichen konnten dann weder Andy Stadlmayr (352) gegen Maximilian Schneider (357), noch Daniel Baumbach (348) gegen Bernd Zeisberger (353) sowie Viktor Baumbach (346) gegen Sonja Blaß (349) ihre derzeitigen guten Schießergebnisse abrufen. Am Ende stand eine deutliche 1:4-Niederlage.

Nach der kurzen Mittagspause wurde es dann spannend gegen den SV Pfuhl. Während sich Jörg Seckler auf Position Eins zwar auf 373 Ringe steigern konnte, erzielte sein Kontrahent Dominik Wolf mit 377 Ringen seine persönliche Bestleistung und der erste Punkt ging an Pfuhl. Erneut trumpfte Sebastian Hammer, ebenfalls mit persönlicher Bestleitung von 376 Ringen auf. Er gewann klar gegen Michael Spindler (363) und stellte den Ausgleich her. Auf Position vier musste sich Daniel Baumbach (346) klar gegen Ulrike Mader (354) geschlagen geben. Hier sprang sein Bruder Viktor (354) gegen Sabrina Hofhansl (312) in die Bresche und glich zum 2:2 aus. Nun lag es bei Schönbachs Käpitän Andy Stadlmayr. Dieser machte es spannend, da er die zulässige Schießzeit fast vollständig ausnutzte und gegen seinen Kontrahenten Simon Wölfl, sich ständig in den Einzelserien abwechselte. Nicht verwunderlich, dass es am Ende 350:350 Ringen stand und wie schon in der Vorwoche ins Stechen ging. Während Wölfl seinen Schuss relativ schnell abschloß, hatte Andy Stadlmayr die Ruhe weg und sicherte mit einer Acht den Siegpunkt für Schönbach. Sein Kontrahent kam nur auf eine fünf. Der Jubel über den zweiten Sie in der Bayernliga war bei den Grüne-Eiche-Schützen natürlich groß.

Durch diesen hauchdünnen Sieg sicherte sich Schönbach ein ausgeglichenes Punktekonto und liegt nach dem zweiten Wettkampftag in der Tabelle mit 10:10 Punkten im Einzelvergleich und 4:4 Punkten im Gesamtvergleich in der oberen Tabellenhälfte der Bayernliga Süd-West. (jr)