Toto-Pokal: Erste Runde im Kreis steht Lokalsport

Matthias Kefer und der SV Echsheim-Reicherstein treffen in der ersten Pokalrunde auf Thierhaupten.

Wer folgt auf den VfR Neuburg? Zum Auftakt gibt es gleich ein paar Derbys.

Zwei Mal in Folge holte der VfR Neuburg den Toto-Pokal auf Kreisebene. Ein drittes Mal in Folge wird der Bezirksliga-Nord-Meister die Trophäe nicht in den Himmel recken. Denn als Landesligist ist Neuburg nun beim Pokalwettbewerb auf Verbandsebene dabei.

Wer wird also der Nachfolger? 89 Teams aus dem Großraum Augsburg haben für den Wettbewerb gemeldet. Darunter auch Mannschaften aus dem Norden des Landkreises Aichach-Friedberg. In der ersten Runde, die Mittwoch, 18. Juli, um 18.30 Uhr gespielt wird, gibt es gleich mehrere Derbys. Unter anderem trifft der TSV Mühlhausen auf die DJK Gebenhofen-Anwalting. Der TSV Schiltberg bekommt es mit dem TSV Sielenbach zu tun. (AN)

Paarungen

TSV Mühlhausen – DJK Gebenhofen

TSV Schiltberg – TSV Sielenbach

SC Eurasburg – TSV Merching

SV Hörzhausen – SV Baar

FC Tandern – SV Steingriff

FC Illdorf – Türkenelf Schrobenhausen

SC Feldkirchen – SC Rohrenfels

Echsheim-Reicherstein – Thierhaupten

SV Nordendorf – SV Ehingen-Ortlfingen

SF Friedberg – FC Öz Akdeniz Augsburg

SV Gablingen – SV Erlingen

Wörleschwang – Auerbach-Streitheim

FC Hochzoll – SV Wulfertshausen

DJK Hochzoll – SV Mesopotamien

Hainhofer SV – BC Augsburg Oberhausen

SV Achsheim – SV Ottmarshausen

CSC Batzenhofen – DJK West

DAKV Atdheu Augsburg – ESV Augsburg

FC Hellas Augsburg – KSV Trenk

MBB Augsburg – DJK Göggingen

SpVgg Deuringen – SV Gessertshausen

TSG Hochzoll – SV Gold-Blau Augsburg

TSG Augsburg – TSV Kriegshaber

SG Obermeitingen – ASV Hiltenfingen

SG Langweid/Stettenhofen – Lützelburg

SG Reutern – SV Adelsried

SSV Bobingen – TJKV Augsburg

TSV Klosterlechfeld – SpVgg Lagerlechfeld

TSG Stadtbergen – FSV Inningen

TSV Fischach – FC Kleinaitingen

TSV Walkertshofen – Langenneufnach

TSV Straßberg – SpVgg Langerringen

Türk SV Bobingen – FSV Großaitingen

VfB Mickhausen – SV Schwabegg

Freilose

BSV Neuburg, FC Affing, FC Haunstetten, FC Horgau, FC Stätzling, Kissinger SC, SSV Alsmoos-Petersdorf, SSV Anhausen, SSV Margertshausen, Suryoye Augsburg, SV Feldheim, Türkgücü Königsbrunn,

TG Viktoria Augsburg, TSV Aindling, TSV Neusäß, TSV Göggingen, TSV Haunstetten, TSV Gersthofen, TSV Bobingen, FC Königsbrunn, TSV Firnhaberau

