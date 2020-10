00:03 Uhr

Verschossene Elfer tun weh

In Affing kann der „richtige“ Schütze nur zusehen. FCA rutscht weiter ab und BCA macht keinen Boden gut. Im Abstiegskampf der Bezirksliga Nord ist Spannung garantiert

Von Johann Eibl

War es verwunderlich, dass sich am Sonntag nach der 0:1-Heimniederlage gegen den FC Mertingen zwei Affinger Fußballer noch auf dem Platz einen verbalen Schlagabtausch lieferten? Das Ergebnis hat die Lage der Hausherren weiter verschlechtert. Und außerdem darf man so ein Duell eigentlich nicht verlieren. Schließlich wurden gleich zwei Elfmeter nicht genutzt.

Spielertrainer Marc-Abdu Al-Jajeh sah zwar eine deutliche Steigerung in seiner Truppe gegenüber der 0:3-Schlappe in Holzkirchen. Doch am Ende zählte allein das nackte Resultat. Und das löste tiefen Frust aus, nicht allein bei den beiden sich zoffenden Kickern. Warum durfte beim zweiten Elfer Bora Kalkan ran? Für Al-Jajeh war einigermaßen klar, dass Maximilian Schacherl nach seinem Fehlschuss beim ersten Strafstoß nicht unbedingt der richtige Mann gewesen wäre: „Der Bora hat sich gut gefühlt.“ Normalerweise ist ein ganzer Kandidat für solche Fälle zuständig – doch der konnte nur zuschauen und seine Leute nach vorne treiben: Al-Jajeh. Weil gleich zwei Strafstöße ohne Auswirkungen blieben auf das Ergebnis, wurde hinterher im Sportheim darüber gewitzelt, ob nun Elfmeterschießen geübt werden müsse. Begonnen hatte die Bezirksligapartie mit einer Gedenkminute, zu der sich die Affinger Spieler demonstrativ auf dem Platz einfanden. Wenige Tage zuvor war Nikolaus Meier verstorben, ein Gönner und Funktionär dieses Vereins; speziell seine Verdienste beim Bau der Sportanlage wurden von Vereinschef Robert Lindermeier herausgestellt. Auch der BC Adelzhausen konnte diesmal im Abstiegskampf keinen Boden gutmachen. Die 0:1-Niederlage beim Team zwei des TSV Rain schmerzt doppelt, schließlich handelte es sich um einen direkten Konkurrenten, der nun nach Punkten aufgeschlossen hat zum BCA. Eine Prognose darf man spätestens jetzt abgeben, ohne auf Widerspruch zu stoßen: Der Abstiegskampf verspricht noch jede Menge an Spannung.

Die übrigen drei Bezirksligisten im nördlichen Teil des Landkreises streiten sich um den inoffiziellen Titel beste Fußballmannschaft in unserer Region. Hier eine verlässliche Prognose abzugeben, ist nahezu ausgeschlossen. Der VfL Ecknach hat in dieser Wertung aktuell die Nase vorne, nachdem seine Partie in Altenmünster abgesagt worden ist. Genau so viele Zähler weist der TSV Hollenbach auf, der nach dem 2:2 beim TSV Nördlingen II mit zwei Partien im Hintertreffen ist. Auch der TSV Aindling könnte dieses Rennen noch für sich entscheiden. Sechs Runden vor dem Ende der Saison hat er 34 Zähler auf dem Konto. Beim 1:1 in Wertingen war Geduld angesagt, denn der Ausgleich glückte erst in der Nachspielzeit.

