Fußball-Kreisklasse

06:06 Uhr

Die Sport-Freunde aus Bachern ärgern die Schiltberger

Der auffällige Vincent Aumiller (rechts, hier gegen Mauerbachs Marco Fürst) hatte großen Anteil am 2:1-Sieg der Ecknacher.

Plus Nach dem 3:3 ist der TSV Schiltberg die Tabellenführung der Fußball-Kreisklasse Aichach los. Stotzard gewinnt das Spitzenspiel und erobert Platz eins. Auch Ecknach jubelt.

Von Reinhold Rummel

Mit einem knappen Heimerfolg setzte sich die DJK Stotzard im Spitzenspiel der Kreisklasse Aichach gegen den Absteiger TSV Inchenhofen durch. In Schiltberg fielen sechs Tore.

VfL Ecknach II – SG Mauerbach 2:1

„Es war bestimmt kein berauschendes Derby“, fasste VfL-Coach Raphael Engl die teils hitzige Partie zusammen. Seine Elf war bis zur Trinkpause gut im Spiel, fand dann aber kein Rezept gegen die SG-Abwehr. „Es waren viele Unterbrechungen, die keinen Spielfluss aufkommen ließen“, so Engl. Dafür überzeugten die Platzherren bei Standardsituationen. Nach einem Eckball von Vincent Aumiller erzielte Simon Schreier den Führungstreffer (78.). Der Jubel war noch nicht verhallt, da glichen die Mauerbacher per Foulelfmeter aus. Die Ecknacher zweifelten am Foul. Elias Stegmann verwandelte zum 1:1 (82.). Die Gastgeber schlugen zurück: Aumiller donnerte einen Freistoß auf das Gehäuse von Roman Eidelsburger, der nur abklatschen konnte. Florian Egen schob zum 2:1-Siegtreffer ein (85.).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

