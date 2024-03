Nach Löwen-Coup: Gelingt FC Pipinsried die nächste Pokal-Sensation?

Plus Im Halbfinale des Verbandspokals trifft der FC Pipinsried auf die Würzburger Kickers. Der Dorfklub darf sich berechtigte Hoffnungen auf den DFB-Pokal machen.

Den Trubel sind sie beim FC Pipinsried mittlerweile gewohnt. Beim Dorfklub ist eigentlich immer etwas los und das im beschaulichen 560-Einwohner-Dorf im Dachauer Hinterland. Am Samstag blickt die bayerische Amateurfußballszene mal wieder in den Altomünsterer Ortsteil, denn dann empfängt der FCP die Würzburger Kickers im Halbfinale des Verbandspokals. Wie sich das Team von Trainer Martin Weng auf das Duell mit dem Regionalliga-Spitzenreiter vorbereitet und warum der Sieg gegen die Löwen keine Rolle mehr spielt.

In Bildern: Sensationelles Pipinsried kickt Münchner Löwen aus Pokal

Natürlich haben sie beim FC Pipinsried noch die Jubelszenen nach dem sensationellen 1:0-Erfolg im Viertelfinale gegen den TSV 1860 München im Kopf. Die Spieler lagen sich in den Armen, FCP Coach Weng kam aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus und selbstverständlich für einen Amateurverein wurde anschließend noch lange der Pokal-Coup gegen die Löwen gefeiert. Die Party ist längst vorbei, doch an der Reichertshauser Straße hätten sie nichts gegen die nächste Pokal-Sause.